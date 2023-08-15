الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شخصين فى تصادم سيارتين بطريق الإسكندرية الزراعى

ارشيفية
ارشيفية

شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، اليوم الثلاثاء، بنطاق مدينة قليوب بمحافظة القليوبية، حادث تصادم سيارتين، ما أسفر عن إصابة شخصين، جرى نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج، وتمكن رجال الإدارة العامة للمرور بالقليوبية، بقيادة العميد محمد البطوطي من إعادة الحركة المرورية على الطريق لمنع تعطل مصالح المسافرين.

والبداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود إشارة بوجود حادث بالقرب من مدينة قليوب على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين، ما أسفر عن إصابة شخصين، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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