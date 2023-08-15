الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 98.82%

محافظ الفيوم يعتمد
محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية، للعام الدراسي 2023، بنسبة نجاح بلغت 98,82%، وذلك بحضور اللواء ضياء الدين عبدالحميد، سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، والدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

وقالت أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، إنه تقدم لأداء امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة 14089 طالبًا وطالبة، حضر منهم 11450 طالبًا وطالبة، نجح من بينهم 11315 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 98,82%، وفي الإعدادية المهنية تقدم 14 طالبًا وطالبة نجح من بينهم 13 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 92,8%.

محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 98

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