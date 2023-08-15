الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق القوافل الطبية المتخصصة والكشف على 800 مواطن بالبحيرة

القوافل الطبية المتخصصة
القوافل الطبية المتخصصة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف القوافل الطبية المتخصصة والشاملة وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدنى، لتقديم الخدمات الصحية المتميزة وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة لرفع الاعباء عن كاهل المواطنين وخاصة محدودي الدخل.

وانطلقت أولى فاعليات تلك القوافل  بالتنسيق مع مؤسسة بنك الشفاء المصري، حيث تم تنفيذ قافله رمد بقرية المعدية بمركز ادكو تم خلالها الكشف على 800 مواطن من مرضى العيون بنطاق القرية والقرى المجاورة و شهدت القافلة اقبالا كبيرا من المواطنين وسط إشاده بجهود الدولة فى التيسير على المواطنين وتوفير الخدمات الطبية المجانية واتاحتها بكافة المدن والقرى والنجوع .

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على تلبية كافة احتياجات المواطنين فى مختلف القطاعات لا سيما قطاع الصحة وتوفير حياة كريمة لهم، والتي من المقرر أن تستمر اليوم الثلاثاء، فاعليات تلك القوافل بمركز ادكو وتنفيذ قافلة طبيه شاملة فى تخصصات "عظام - باطنة - أطفال  - صدرية - جلدية - أنف وأذن وحنجرة"

كما يستقبل مركز كفر الدوار قافلة طبية شاملة فى تخصصات "العظام - الباطنة - الأطفال  - الصدرية - الجلدية - أنف وأذن وحنجرة" غداً الأربعاء، الموافق 16 اغسطس، بالإضافة إلى قافلة رمد يوم الخميس الموافق  17 اغسطس، حيث يستهدف بنك الشفاء المصري خدمة 5000 حالة بنطاق المركزين وسيتم إجراء الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم وإجراء العمليات الجراحية والإشاعات والتحاليل خلال تلك القوافل بالمجان.

هذا وتحث الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة مواطني مركزي إدكو وكفر الدوار، بالاستفادة من الخدمات الطبية المجانية التى تقدمها تلك القوافل؛ لتحقيق المستهدف منها فى مدن محافظة البحيرة.

ئيس عبد الفتاح السيسي ؤسسات المجتمع المدني احتياجات المواطن إدكو احتياج احتياجا

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