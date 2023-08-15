محطة الضبعة النووية.. درة تاج مشروعات الطاقة في مطروح

شهدت مدينة مطروح منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد إنجازات عدة ومشروعات تنموية بقطاع الكهرباء.

وتبلغ المساحة الكلية لمطروح 6.166 ألف كم مربع، وتنقسم لـ8 مدن و56 وحدة محلية قروية، ويبلغ عدد السكان 5.3 مليون نسمة، وهي تمثل 6.16% من مساحة مصر.

وشهدت مطروح إنجازات عدة أبرزها بقطاع الكهرباء، حيث تم تنفيذ محطة الضبع النووية بتكلفة 28.5 مليار، ونفذت في نوفمبر عام 2015 وتستمر حتى ديسمبر 2024.

ما هو مشروع محطة الضبعة لقطاع الكهرباء

تتضمن مفاعلات نووية من الجيل الثالث المطور وتتمير بارتفاع معدلات الأمان وبساطة التصميم وانخفاض التكاليف.

يبلغ العمر الافتراضي لها 60 عامًا مقارنة بالمحطات الحرارية ويقدر عمرها الافتراضى بحوالي 3 أعوام.

تصل الطاقة الإنتاجية للمفاعل الواحد لـ1200 ميجاوات ومخطط تنفيذ المحطة ودخول الوحدة الأولى الخدمة عام 2024.

سيتم تشغيلها طبقًا لمعايير أمان صارمة على صعيدي البيئة والأمان النووي، حيث تم تصميمها لتقاوم خطأ المشغل البشرى مع إنشاء وعاء الاحتواء الخرسائي ليتحمل اصطدام طائرة تجارية بوزن 400 طن وبسرعة 150 مترًا/ الثانية.

يؤهل هذا المشروع العلماء والمهندسين المصريين في مجال تكنولوجيا المحطات النووية والأمان النووي، وسيوفر فرص عمل للشباب خلال مراحل التنفيذ سواء بمجالات الإنشاءات أو الصناعات المكملة أو المجالات الأخرى.

يجرى حاليًا استكمال إنشاء الأسوار وأبراج الحراسة والبوابات للمحطة وإنشاء مدينة سكنية لأهالي الضبعة، حيث تم تحديد موقعها طبقًا لمواصفات الأمان للمفاعلات النووية، وتشمل 1500 منزل بدوي كل منهم بمساحة 300 م ومنشآت إدارية وخدمية، بالإضافة إلى تجمع سكني للعاملين بالمحطة يشمل 2050 وحدة سكنية متنوعة المساحات ومنشآت إدارية وخدمية.