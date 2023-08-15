الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لليوم الخامس.. رفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية وانخفاض نسب الإشغال

رفع الراية الحمراء
رفع الراية الحمراء على الشواطئ

رفعت شواطئ الإسكندرية، اليوم الخامس على التوالي، الرايات الحمراء التحذيرية بجميع شواطئ القطاعين الشرقي والغربي، وذلك بسبب اضطراب حالة البحر وارتفاع الأمواج بالتزامن مع "ملتم أغسطس".

وتسببت حالة البحر في انخفاض نسب الإشغال على الشواطئ، حيث أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف اليوم، أن شواطئ  القطاع الغربي حققت نسب إشغال لا تتعدى 30%، بينما كانت نسب إشغال شواطئ القطاع الشرقي 40% حتى الآن.

وتشهد محافظة الإسكندرية خلال شهري يوليو وأغسطس اضطرابا في حالة البحر يطلق عليها "الملتم" وهي تتشابه مع حالة النوات في الشتاء حيث ترتفع الأمواج وتزداد التيارات المائية، ويتم التحذير من السباحة خاصة في البحر المفتوح في تلك الفترات.

وأكدت مصايف بالإسكندرية، على منع نزول البدالات للمياه، وتواجد عمال الأبراج فوق الأبراج ورفع أقصى درجات الحيطة والحذر، وزيادة عدد الغطاسين والمنقذين لضمان سلامة الرواد، ورفع كفاءة المسعفين ووحدات الإسعاف وتزويدها بأسطوانات الأكسجين واحتياجات الإسعافات الأولية، كما وجهت المصطافين بالالتزام بتعليمات المنقذين على الشواطئ واتباع إجراءات السلامة.

شواطئ الإسكندرية الرايات الحمراء اضطراب حالة البحر ارتفاع الامواج ملتم أغسطس

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