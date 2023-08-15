الثلاثاء 15 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ياسر الهضيبى: القمة الثلاثية تستهدف إنهاء معاناة الشعب الفلسطينى ودفع عملية السلام

النائب ياسر الهضيبي
النائب ياسر الهضيبي

أكد الدكتور ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أهمية القمة الثلاثية، التي استضافتها مصر بمشاركة الأردن وفلسطين، خاصة أنها تأتي في توقيت شديد الحساسية في ظل تصاعد حدة الاعتداءات والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، مثمنا تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على أهمية تعزيز جهود البلدين نحو تقديم الدعم الكامل للفلسطينيين ومن أجل العمل على إحياء عملية السلام للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق مرجعيات الشرعية الدولية.

وقال "الهضيبي" إن القمة الثلاثية التي استضافتها مدينة العلمين الجديدة تأتي تجسيدًا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية ولتوحيد الرؤى بين قادة الدول الثلاثة للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية، وعملًا على إنهاء معاناة الشعب الفلسطينى وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة فى إقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967. 

وأضاف النائب ياسر الهضيبي أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لا تدخر جهدا من أجل دعم الشعب الفلسطينى، ونصرة قضيته العادلة من أجل تحقيق الحرية والاستقلال، مثمنا الدور التاريخي لمصر في دعم القضية الفلسطينية للوصول إلى حل عادل وشامل لها، وهو ما أظهره حرص القيادة المصرية الدائم على عرض القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

وثمَّن "الهضيبي" المستوى المتميز من العلاقات التي تجمع بين مصر والأردن وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة، مشيرًا إلى وجود جهود مشتركة من أجل تعزيزها بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع العراق لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري.

الاعتداءات الهيئة البرلمانية الهيئة البرلمانية لحزب الوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي الشعب الفلسطيني العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني العلمين الجديدة القمة الثلاثية النائب ياسر الهضيبي

الأكثر قراءة

الإحصاء: مصر تسجل حالة زواج كل 34 ثانية ومولود كل 14 ثانية

خطوات تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة

رابط موقع التنسيق الإلكتروني والحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية 2023

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15-8-2023

الحبس سنة مع الشغل للمتهم بالتعدى على فتاة بالمعادى

الاستماع لأقوال المصابين فى حادث انقلاب سيارة عمال في الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

عمار يا سور الأزبكية!

الحسين عبدالرازق

السهم السيئ إلى صدر صاحبه!

عبدالوهاب داود

«الشاهد».. وثيقة تاريخية ضد روايات فاسدة

وائل لطفي

حزب أصحاب المصلحة

ماجد حبته

الرئيس والملك وأبومازن

منى رجب

افتتاح مهيب لمسجد السيدة نفيسة «حبيبة المصريين»

د هند جاد

أنا مش شبهك

أحمد الصغير

عبدالمجيد محمود.. الشهيد هشام بركات.. ماهر فرغلى وحقيبة المستندات والوثائق السرية

صور

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

"الخارجية الفلسطينية" تدين قتل الاحتلال الإسرائيلى شابين فلسطينيين فى أريحا

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال فى مخيم عقبة جبر بالضفة الغربية

الاحتلال يغلق مدخل سعير- بيت عينون شرق الخليل