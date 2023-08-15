ياسر الهضيبى: القمة الثلاثية تستهدف إنهاء معاناة الشعب الفلسطينى ودفع عملية السلام

أكد الدكتور ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أهمية القمة الثلاثية، التي استضافتها مصر بمشاركة الأردن وفلسطين، خاصة أنها تأتي في توقيت شديد الحساسية في ظل تصاعد حدة الاعتداءات والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، مثمنا تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على أهمية تعزيز جهود البلدين نحو تقديم الدعم الكامل للفلسطينيين ومن أجل العمل على إحياء عملية السلام للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق مرجعيات الشرعية الدولية.

وقال "الهضيبي" إن القمة الثلاثية التي استضافتها مدينة العلمين الجديدة تأتي تجسيدًا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية ولتوحيد الرؤى بين قادة الدول الثلاثة للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية، وعملًا على إنهاء معاناة الشعب الفلسطينى وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة فى إقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967.

وأضاف النائب ياسر الهضيبي أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لا تدخر جهدا من أجل دعم الشعب الفلسطينى، ونصرة قضيته العادلة من أجل تحقيق الحرية والاستقلال، مثمنا الدور التاريخي لمصر في دعم القضية الفلسطينية للوصول إلى حل عادل وشامل لها، وهو ما أظهره حرص القيادة المصرية الدائم على عرض القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

وثمَّن "الهضيبي" المستوى المتميز من العلاقات التي تجمع بين مصر والأردن وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة، مشيرًا إلى وجود جهود مشتركة من أجل تعزيزها بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع العراق لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري.