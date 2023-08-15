الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الاحمر
موانئ البحر الاحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة، وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 584 شاحنة و146 سيارة، وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 295 شاحنة و72 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 13000 طن بضائع، 289 شاحنة و74 سيارة. 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة العبارة أمل، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون إكسبريس وأمل، وغادرت السفينتان الحرية وبوسيدون إكسبريس.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 1700 طن بضائع و150 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث بريدج، آيلة وسينا، كما يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينتين NOUR I وPROGATH A ومغادرة السفينة تراست وعلى متنها 5600 طن دقيق تصدير إلى اليمن، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1180 راكبا.

18 ألف طن بضائع عامة هيئة موانئ البحر الأحمر حركة الصادرات حركة الواردات مطار مرسى علم الدولي مطار مرسى علم

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