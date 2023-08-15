الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو "تنسيقية شباب الأحزاب" يكشف أبرز القضايا الزراعية المطروحة على طاولة الحوار الوطني

محمد ماهر السباعي
محمد ماهر السباعي

قال محمد ماهر السباعي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن الحوار الوطني لمس الكثير من القضايا والمشاكل التي تهم جميع المواطنين وتلمس حياتهم بشكل مباشر.

تحفيز الفلاح 

وأكد محمد ماهر السباعي، خلال حواره  لفضائية “دي إم سي”، أنه تم التركيز في الحوار الوطني بالنسبة للجانب الزراعي على قانون التعاقدات، خاصة وأن مصر تواجه تحد قوي وهو توفير الاحتياجات من المحاصيل الزراعية، ولهذا نسعى إلى تفعيل هذا القانون وتفعيل المادة الخاصة بالتزام الدولة بالتسويق للمنتجات الزراعية للمزارع المصري.

وأضاف في حديثه، أنه يجب النظر في اللائحة التنفيذية للقوانين الزراعية من أجل مساعدة الفلاح على تخطي الأزمات التي يواجهها، كما أن العمل بهذه القوانين يعني اكتساب ثقة الفلاح مرة أخرى بالدولة.

 الزراعة التعاقدية 

وتابع:" الحوار الوطني يخاطب كافة الجهات المعنية في ملف الزراعة، خاصة وأن الحوار يحضره جميع شرائح المجتمع".

واستطرد:" ركزنا على أهمية تسعير المحاصيل الزراعية، حيث هذا التسعير من خلال الزراعة التعاقدية وذلك لأن هذا التسعير بمثابة تحفيز مباشر للفلاح". 

عضو تنسيقية شباب محمد ماهر السباعي دي ام سي الزراعة التعاقدية الحوار الوطنى

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