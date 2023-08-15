مصابان بحادث تصادم في قليوب

وقع حادث تصادم بين سيارتين ودراجة نارية على طريق مصر إسكندرية الزراعي بالقرب من مدينة قليوب.

أسفر الحادث عن اصابة شخصين، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية لتسيير حركة السيارات وإعادتها إلى طبيعتها مرة أخرى.

كما انتقلت سيارتين إسعاف إلى موقع الحادث لنقل الصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وقامت اﻹدارة العامة للمرور، بشن حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار، ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية.

كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.