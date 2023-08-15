الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

"تعليم البحيرة": رفع درجة الاستعداد لامتحانات الدور الثانى للثانوية العامة

يوسف الديب، وكيل
يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة،

شدد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على رفع درجة الاستعداد بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة والانتهاء من تجهيز كافة اللجان والمقرات والاستراحات الخاصة بإمتحانات الدور الثانى للثانوية العامة والمقرر انطلاقها يوم السبت 19 أغسطس 2023 والتى تستمر حتى الثلاثاء 29 من أغسطس الجاري وفقا للجدول المعلن والمعتمد من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لاداء الإمتحانات بالدور الثاني يبلغ ٥٤٦٥ طالب وطالبة بواقع ١٣٨٨ بالشعبة الأدبية و٣٧٦٥ بالشعبة العلمية علوم و٣١٢ بشعبة علمى رياضة  يؤدون الإمتحانات خلال تلك الفترة بعدد ١٩ لجنة بالإدارات التعليمية الثمانية عشر.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة على إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحسن سير الإمتحانات وتوفير الجو المناسب والهدوء والراحة لأداء الإمتحانات بسهولة ويسر تنفيذا لتوجيهات الاستاذ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة فى هذا الشأن.

وأشار وكيل الوزارة أنه تم عمل بروتوكول تعاون مع مديرية الأمن لتأمين اللجان ومركز توزيع الأسئلة لتأمين أوراق الأسئلة وبروتوكول مماثل مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائره صحية داخل اللجان كما تم التنسيق مع الوحدات المحلية لتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات أمام اللجان الامتحانية والتنسيق مع التموين لتوفير احتياجات القائمين على العملية الامتحانية بالاستراحات. 

بالاضافة الى تشكيل غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لتذليل العقبات وحل المشكلات التى قد تواجه رؤساء اللجان أثناء سير اللجان الامتحانية.

ووجه يوسف الديب بإستمرار رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع الإدارات التعليمية والمراجعة المستمرة لكافة اللجان والمقرات والاستراحات الخاصة بإمتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة، موكدا  على الالتزام بتنفيذ كافة القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بأعمال الامتحانات والتى تهدف الى انتظام سير الإمتحانات للعام الدراسي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ على الوجه الأكمل، وإنجاز الإجراءات المطلوبة، على نحو يحقق الأهداف المرجوة، بتكاتف كافة الجهود التي تساهم في حُسن سير لجان أعمال الامتحانات، وضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازم لأبنائنا الطلاب.

احتياجا اداء الامتحانات الإستعداد لإمتحانات الإدارات التعليمية الاستر

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