الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سقوط المتهم بقتل طفل بالزيتون

متهم
متهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على عاطل، قتل شخص فى مشاجرة بينهما بسبب دفاعه عن طفل فى منطقة حلمية الزيتون وحرر محضر بالواقعة.

كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة، يفيد بتلقيه إشارة من أحد المستشفيات بوصول شخص متوفى في حلمية الزيتون، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما، وأرشد عن السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ارتكاب الواقعة التحقيقات الجرائم إله مكنت الأجهزة الأمنية واضح مشاجرة بينهما

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