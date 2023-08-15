أبرزها انطلاق الدورة الـ 17 لمعرض "أول مرة".. أنشطة مكتبة الإسكندرية اليوم

تنطلق في الثانية من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بمكتبة الإسكندرية، فعاليات معرض "أول مرة #30"، وذلك بمركز المؤتمرات، قاعة المعارض الشرقية بالمكتبة. ويستمر المعرض حتى يوم السبت 9 سبتمبر 2023.

وكانت أولى دورات معرض "أول مرة" قد بدأت عام 2006 وسريعاً ما حاز على اهتمام بالغ من قبل شباب الفنانين لأتاحته الفرصة للواعدين منهم بإظهار تجاربهم الفنية بشكل متكامل، في إطار عرض فني احترافي مما يعزز من قيمة تجاربهم ويعطيهم الثقة فيها ويحفزهم بشكل كبير لتطوير أداءهم الفني.

ويشهد الملتقى السابع عشر لمعرض "أول مرة #30"، تطوير لفكرة تأسيسه حتي يستوعب عدد أكبر من الفنانين ومواكبة متغيرات المشهد التشكيلي، فنحت شعار "#30" للتركيز على فئة الشباب من سن 16 الى 30 سنة وتجاربهم الفنية الآخذة في التطور والنضوج.

ويشارك في ملتقى هذا العام 22 فنان وفنانة من الإسكندرية والقاهرة والمنصورة يقدمون إبداعهم في مجالات فنية مختلفة من تصوير وطباعة ونحت وخزف وكولاج وتصوير فوتوغرافي ورسم وهي تجارب واعدة لفنانين وفنانات شباب يتوهجون على خطى الإبداع ونتوقع لهم المزيد من التميز والنجاح على الساحة الفنية.

في سياق متصل، وفي نفس التوقيت ــ الثانية ظهرا ــ تعقد محاضرة بعنوان “أساسيات تسويق المحتوى”، وذلك صمن فعاليات برنامج التوعية المعلوماتية، والتي وحدة الوعي المعلوماتي للمستفيدين بقطاع المكتبات، والتابعة لمكتبة الإسكندرية.

ــ فعاليات مهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية

وفي إطار فعاليات الدورة العشرين لمهرجان الصيف، والذي تنظمه مكتبة الإسكندرية، يستقبل مسرح قاعة المؤتمرات الكبري٬ التابعة للمكتبة، في الثامنة والنصف مساء٬ العرض المسرحي “يا إحنا يا شكسبير”، من تأليف أحمد عبد الجواد، ومن إخراج أحمد عسكر.

وفي نفس التوقيت ــ الثامنة والنصف مساء ــ يستقبل المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، حفلًا فنيًا موسيقيًا٬ يحييه فريق “لورا كيب ديو” الألماني، ومن مصر الفنانة داليا فريد.