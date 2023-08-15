الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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معتز خفاجى يكشف لـ"الشاهد" سر العداوة بين الإخوان والقضاة

المستشار معتز خفاجى
المستشار معتز خفاجى

قال المستشار معتز خفاجي، الرئيس السابق لدائرة الإرهاب في محكمة الجنايات، إن سبب العدواة بين الإخوان والقضاة لأنهم كان يحلمون بأن يحكموا البلد وأن يكون القضاة تبعهم.

وأضاف "خفاجى"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، و المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإخوان وقت الملك فاروق ضحكوا عليه بعض الوقت وتسببوا في إطلاق لحيته، وأيام عبدالناصر وانضمامه لهم واختلافهم وضربوه في المنشية، مؤكدًا أن فكر الإخوان لم يتغير.

الإخوان يستقطبون الشباب الصغير

وتابع، أن الإخوان كانوا يقومون بأخذ الشباب وهم في عمر لا يتعدى 13 عامًا ويدخلونهم المدارس ويصرفون عليهم حتى الجامعة، ولذلك تجدهم صيادلة وأطباء ويقوموا بتعينهم في الأماكن التي يريدون اختراق الدولة بها؛ لأن لهم خلايا نائمة بالجامعات كانت تمنحهم درجات عليا.

معتز خفاجي الإخوان القضاة العدواة الجامعات عبدالناصر الملك فاروق

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