ليبيا.. اشتباكات عنيفة بمناطق متفرقة فى طرابلس

تشهد مناطق متفرقة من العاصمة الليبية طرابلس الآن اشتباكات عنيفة تستخدم فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، على خلفية اختطاف آمر اللواء 444 محمود حمزة، من قبل قوة الردع.

وأشار الإعلام الليبي إلى أن فرق الإسعاف بجنوب طرابلس تواجه صعوبات كبيرة في الدخول إلى مناطق الاشتباكات، لافتة إلى أنه تم إجلاء طائرات مدنية في مطار معيتيقة طرابلس إلى مطار مصراتة، بسبب الاضطرابات الأمنية.

في غضون ذلك، ذكرت بوابة إفريقيا الإخبارية، اتساع رقعة الاشتباكات واحتدامها بين تشكيلات مسلحة تابعة لقوة الردع الخاصة، وأخرى تابعة للواء 444 في العاصمة طرابلس، وتوقف الملاحة الجوية بمطار معيتيقة.

وكان الإعلام الليبي تداول في وقت سابق، بأن قوة الردع الخاصة التابعة لجهاز الردع لمكافحة الإرهـاب والجــريمة المنــظمة، اعتقلت آمر اللواء 444 قتال، محمود حمزة، من مطار معيتيقة الدولي، دون توضيح أسباب الاعتقال.

لاحقًا، أشارت مصادر محلية إلى تحشيدات عسكرية لقوات اللواء 444 في مطار طرابلس، عقب اعتقال محمود حمزة من قبل قوة الردع.

ووفقًا للمصادر فإنه تم إجبار موظفي وزارة الصحة على إخلاء المكاتب من مقرهم الكائن خلف مستشفى طرابلس الطبي من قبل قوات جهاز القضائية، مشيرةً إلى أن الوضع في المنطقة متوتر.