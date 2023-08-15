الثلاثاء 15 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ليبيا.. اشتباكات عنيفة بمناطق متفرقة فى طرابلس

اشتباكات عنيفة فى
اشتباكات عنيفة فى طرابلس

تشهد مناطق متفرقة من العاصمة الليبية طرابلس الآن اشتباكات عنيفة تستخدم فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، على خلفية اختطاف آمر اللواء 444 محمود حمزة، من قبل قوة الردع.

وأشار الإعلام الليبي إلى أن فرق الإسعاف بجنوب طرابلس تواجه صعوبات كبيرة في الدخول إلى مناطق الاشتباكات، لافتة إلى أنه تم إجلاء طائرات مدنية في مطار معيتيقة طرابلس إلى مطار  مصراتة، بسبب الاضطرابات الأمنية.

في غضون ذلك، ذكرت بوابة إفريقيا الإخبارية، اتساع رقعة الاشتباكات واحتدامها بين تشكيلات مسلحة تابعة لقوة الردع الخاصة، وأخرى تابعة للواء 444 في العاصمة طرابلس، وتوقف الملاحة الجوية بمطار معيتيقة.

وكان الإعلام الليبي تداول في وقت سابق، بأن قوة الردع الخاصة التابعة لجهاز الردع لمكافحة الإرهـاب والجــريمة المنــظمة، اعتقلت آمر اللواء 444 قتال، محمود حمزة، من مطار معيتيقة الدولي، دون توضيح أسباب الاعتقال.

لاحقًا، أشارت مصادر محلية إلى تحشيدات عسكرية لقوات اللواء 444 في مطار طرابلس، عقب اعتقال محمود حمزة من قبل قوة الردع.

ووفقًا للمصادر فإنه تم إجبار موظفي وزارة الصحة على إخلاء المكاتب من مقرهم الكائن خلف مستشفى طرابلس الطبي من قبل قوات جهاز القضائية، مشيرةً إلى أن الوضع في المنطقة متوتر.

طرابلس اشتباكات عنيفة اعتقال آمر اللواء 444 محمود حمزة حكومة الدبيبة توقف الملاحة الجوي مطار معيتيقة الدولي

الأكثر قراءة

أمين الفتوى: تجميل الحواجب للزوج مطلب شرعى (فيديو)

المستشار معتز خفاجى يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل قضية "العائدون من الكويت"

الفاو تحذر من ارتفاع أسعار الغذاء مجددًا

دعاء الفجر اليوم الثلاثاء 15-8-2023

الأكثر تداولًا.. لماذا تصدر الملك محمد صلاح «تريند جوجل»؟

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية أدبي 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

السهم السيئ إلى صدر صاحبه!

عبدالوهاب داود

«الشاهد».. وثيقة تاريخية ضد روايات فاسدة

وائل لطفي

حزب أصحاب المصلحة

ماجد حبته

الرئيس والملك وأبومازن

منى رجب

افتتاح مهيب لمسجد السيدة نفيسة «حبيبة المصريين»

د هند جاد

أنا مش شبهك

أحمد الصغير

عبدالمجيد محمود.. الشهيد هشام بركات.. ماهر فرغلى وحقيبة المستندات والوثائق السرية

محمود خليل

انتحار بـ«فص ألماس»

صور

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يغلق مدخل سعير- بيت عينون شرق الخليل

السعودية تفتح قنصلية فى القدس للسلطة الفلسطينية.. ما الأسباب؟ وكيف ردت إسرائيل؟

خطة حماس لاختطاف جندى إسرائيلى.. كيف أحبطها الشاباك؟