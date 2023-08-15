الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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معتز خفاجى لـ"الشاهد": ثورة 30 يونيو أفشلت مخطط تقسيم مصر

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والمستشار معتز خفاجى

قال المستشار معتز خفاجى، الرئيس السابق لدائرة الإرهاب في محكمة الجنايات، إن أحداث العنف التي تمت في ميدان لبنان، والدقي، وفي عين شمس، وقت الإخوان كانت كلها لإثارة الفتن.

وأضاف "خفاجى"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، و المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنهم كانوا يريدون تفتيت الدولة مسلمين ومسيحيين، وكان يوجد مخطط مخابراتي من دول مختلفة قاموا بتفكيك دول مثل اليمن وليبيا والعراق وسوريا، مؤكدًا أن مخطط تقسيم مصر لولايات كان من زمان.

وتابع، أن ثورة 30 يونيو قلبت الترابيزة عليهم، وكان لابد أن يقدموا شيئًا بعد المليارات التي صرفت فكان لابد من عمل عنف وجاءت قوات من داعش واقتحموا السجون.

تفاصيل البرنامج

 يعد برنامج "الشاهد" الذي يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

معتز خفاجي تفتيت الدولة تقسيم مصر ثورة 30 يونيو الترابيزة

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