الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

السيد نجم: "حصار الحمام الأبيض" عرض للتجربة الحربية خلال حرب أكتوبر

الكاتب السيد نجم
الكاتب السيد نجم

حصار الحمام الأبيض، عنوان أحدث إبداعات الكاتب السيد نجم، والصادرة حديثا عن مركز ليفانت للبحوث والنشر باﻹسكندرية. وهي الرواية التي تحمل الرقم الثالث عشر في مسيرة نجم الروائية. 

 

وكشف الكاتب “السيد نجم” لـ “الدستور” عن روايته “حصار الحمام الأبيض”، مشيرا إلي: تجييء الرواية متزامنة مع احتفالية البلاد بمرور خمسين سنة على انتصارات حرب أكتوبر 1973، وفيها قدمت تجربتي الخاصة حيث شاركت في المعارك وعاصرت أحداثها، فكانت الرواية معبرة عن خصوصية التجربة الحربية على الرغم من كونها تجربة عامة تطوي الصغير والكبير بين طياتها.

 

وأوضح “نجم” عن روايته “حصار الحمام الأبيض”: كانت صور المواجهة والتصدي والفلاح والخيبة أحيانا معبرة دون مبالغة وبفنية عن وقائع ما دار على جبهة قناة السويس في حينه.

 

تبدأ الرواية بحادثة ﺇعلان الزعيم جمال عبد الناصر التنحي في عام 67، ثم بداية ﺇعلان الجموع الصمود والتصدي وشعار "المعركة أولا وأخيرا".

 

ولفت “نجم” إلي أن “حصار الحمام الأبيض”، تتناول عرضا للتجربة الحربية التي عاشتها البلاد في خمسة أقسام، وكل قسم يتكون من عدة فصول.. باﻹضافة ﺇلى فصل أخير بعنوان "ما قبل الخاتمة".

 

تقع الرواية في 250 صفحة ولعل تلك الرواية وغيرها من تلك الروايات التى نشرت مؤخرا عن التجربة الحربية في أكتوبر 73 تجيب على التساؤل الباحث عن رواية الحرب في أكتوبر بمناسبة مرور خمسين سنة على انطلاق شرارتها الأولى.

 

يشار ﺇلى أن “السيد نجم”: نشر ثلاث عشرة رواية، من بينها: "أيام يوسف المنسي، السمان يهاجر شرقا، العتبات الضيقة، الروح وما شجاها، أشياء عادية في الميدان، حكايات طرح النيل، ضجيج الضفادع، جدران مرتفعة بلا ظلال، وغيرها. 

 

كما صدر للكاتب السيد نجم سيع مجموعات قصصية، من بينها: "السفر، أوراق مقاتل قديم، لحظات في زمن التيه، عودة العجوز إلي البحر، دوائر الحرير وغير ذلك.

 

بالإضافة إلي ثمانية كتب في تنظير أدب المقاومة، وكتبه القصصية فى أدب الطفل، منها: "سامح يرسم الهواء، الأسد هس والفيل بص، حكايات القمر، المباراة المثيرة، الأمومة في عالم الحيوان، الأشبال على أرض الأبطال، روبوت سعيد جدا، حكايات الولد، طفل القرن الواحد والعشرين وغير ذلك

رواية حصار الحمام الأبيض
رواية حصار الحمام الأبيض
السيد نجم حصار الحمام الأبيض عرض للتحربة الحربية التي عاشتها البلاد حرب أكتوبر 1973 مركز ليفانت للنشر الزعيم جمال عبد الناصر خطاب التنحي

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