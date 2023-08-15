رئيس حزب الكرامة: مخرجات الحوار الوطنى التى يستجيب لها الرئيس دلالة على نجاحه

قال المهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامة والقيادي بالحركة المدنية، إن الإنجاز الحقيقي والحكم على مخرجات الحوار الوطني يأتي بعد تفاعل الرئيس عبدالفتاح السيسي معها، فالانجاز الحقيقي هو تنفيذ توصيات الحوار ومقترحاته وتحويلها لواقع ملموس، وهو ما حدث بالفعل فيما يتعلق بموافقة الرئيس على تمديد الإشراف القضائي على الانتخابات فوفقا للدستور ينتهي العمل بالنص الانتقالي الخاص بالإشراف القضائي في عام ٢٠٢٤، وباستجابة الرئيس سيستمر هذا الإشراف وهو أمر جيد للغاية.

وأشار رئيس حزب الكرامة، في تصريحات ل"الدستور" إلى أن الحوار تمكن من تحقيق قدر من الحلحلة في قضية سجناء الرأي حيث فعلت لجنة العفو الرئاسي بناء على مقترح القوى الوطنية المشاركة في الحوار الوطني، وتم بالفعل خروج عدد كبير من السجناء المحبوسين على ذمة قضايا الرأى، و هو أبرز انجازات الحوار.



و أكد، سامي، على أن إجراء الحوار الوطني في هذا التوقيت مكن القوى السياسية المختلفة فكريا من الجلوس على مائدة المناقشات وأصبح هناك أطراف أخرى غير المعارضة تطرح أفكار متقاربة مع المعارضة مثل المطالبة باصدار قانون المحليات، والنظام الانتخابي وقانون الانتخابات، وذلك بالاضافة لعمل زخم حول بعض القضايا مثل الحبس الاحتياطى، متوقعا أن يكون هناك استجابة لمطالب الحوار الوطني من الرئيس خاصة مع وجود تقارب في وجهات النظر من المشاركين في الحوار حول هذا المطلب.



و شدد رئيس حزب الكرامة، على أن المخرجات التي سيعتمدها الرئيس ستكون علامة على نجاح الحوار الوطني.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد دعا القوى الوطنية لاجراء حوار وطني يجمع كل التيارات واستجابت القوى السياسية وشاركت في الحوار الوطني وقد نتج عن الحوار الوطني تفعيل لجنة العفو الرئاسي وأفرج عن عدد كبير من السجناء.