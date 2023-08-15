الإسكندرية تقترب من مليون خدمة صحية مجانية خلال 50 يوما من مبادرة “100 يوم صحة”

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، أن المحافظة اقتربت من مليون خدمة صحية خلال مبادرة “100يوم صحة”، التي بدأت في 25 يونيو الماضي وتستمر لمدة 100 يوم، متضمنة تكثيف جميع الخدمات الصحية العلاجية والوقائية بجميع المقرات الثابتة، بالإضافة للفرق المتنقلة المنتشرة في كافة أرجاء المحافظة.



وقالت الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إنه بعد مرور 50 يوما منذ بدء الحملة، قد بلغ إجمالي الخدمات الصحية المقدمة في إطار الحملة القومية خلال ال50 يومًا الماضية بالمحافظة، 957 ألفا و578 شخصا، وتشمل الخدمات الوقائية (التطعيمات وخدمات صحة البيئة والأغذية) والمبادرات الصحة العامة والقوافل العلاجية وخدمات تنظيم الأسرة والثقافة الصحية و الإعلام و التربية السكانية.

وأضافت أنه تم تقديم خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة لعدد 231 الفاً 808 مواطن و استفاد من خدمة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية (القولون- الرئة-البروستاتا-عنق الرحم) 67 ألفا و86 مواطنا.

وتابعت أنه قد بلغ إجمالي التردد على القوافل العلاجية 23 ألفًا 842 و إجمالي المنتفعات من خدمات تنظيم الأسرة 79 ألفًا 280 سيدة وبلغ عدد متلقي التوعية من خلال فرق الثقافة الصحية ١٢١ ألفًا و731مواطنا، بالإضافة إلى 39 ألفًا و717 مواطنا، من خلال فرق ندوات الإعلام و التربية السكانية.



وأوضحت أنه تم تقديم خدمات التطعيم لعدد 207 ألاف و229 طفلا والمرور على 2073 منشأة غذائية وسحب 2646 عينة من الأغذية والمشروبات، كما تم المشاركة في إقامة 9 فاعليات توعوية و ترفيهية و رياضية بالإسكندرية والساحل الشمالي لنشر الوعي الصحي والتوعية بالخدمات المقدمة من خلال الحملة القومية 100 يوم صحة وكذلك جذب المترددين والمصطافين للمشاركة في المبادرات الرئاسية للصحة العامة (100 مليون صحة).

وأشارت إلى أنه تم عمل أسبوع مكثف للتوعية بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية عن طريق فرق التثقيف الصحي التي نشرت المعلومات الصحية السليمة بين أكثر من 15 ألف مواطن وكذلك عمل ورش عمل للأطباء وندوات لفرق العمل المشاركة في المبادرة بكل مراحلها.

وتقدمت الدكتورة أميرة طهيو بالشكر لكافة الفرق الطبية المشاركة في حملة "100 يوم صحةة بالإسكندرية، نظرًا لجهودهم المبذولة في تقديم أفضل وأسرع و أدق خدمة طبية للمواطنين في كل مكان وتتطلع للمزيد من الجهد من أجل الارتقاء بكافة الخدمات الصحية المقدمة بالمحافظة.

مبادرة 100يوم صحة بالإسكندرية

مبادرة 100يوم صحة بالإسكندرية

مبادرة 100يوم صحة بالإسكندرية