الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 180 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة بكفر الزيات

نظافة
نظافة

نظمت رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات في محافظة الغربية، حملة نظافة ناجحة أسفرت عن رفع حوالي 180 طنًا من القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة خلال فترة 24 ساعة.

وأكد عادل داود، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، أن الهدف الرئيسي للحملة كان رفع كفاءة مستوى النظافة في المدينة والقرى، وذلك من خلال تنظيف الطرق الفرعية والشوارع وتجهيزها وتسويتها لتسهيل حركة المواطنين والسيارات.

وأكد محافظ الغربية على أهمية استمرار حملات النظافة ورفع تراكمات الرمال ومخلفات المباني في المراكز والمدن، بهدف تحسين البيئة ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة تأتي كجزء من جهود السلطات المحلية والمجتمع المحلي للحفاظ على نظافة المدينة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعكس هذه الجهود التزامًا قويًا بتوفير بيئة نظيفة وصحية للجميع.

180 طن ا من القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة من الشوارع استمرار حملات النظافة الهدف الرئيسى الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة الوحدات المحلية القروية تراكمات الاتربة تحسين جودة الحياة توفير بيئة صحية توفير بيئة نظيفة بكفر الزيات

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