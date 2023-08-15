رفع 180 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة بكفر الزيات

نظمت رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات في محافظة الغربية، حملة نظافة ناجحة أسفرت عن رفع حوالي 180 طنًا من القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة خلال فترة 24 ساعة.

وأكد عادل داود، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، أن الهدف الرئيسي للحملة كان رفع كفاءة مستوى النظافة في المدينة والقرى، وذلك من خلال تنظيف الطرق الفرعية والشوارع وتجهيزها وتسويتها لتسهيل حركة المواطنين والسيارات.

وأكد محافظ الغربية على أهمية استمرار حملات النظافة ورفع تراكمات الرمال ومخلفات المباني في المراكز والمدن، بهدف تحسين البيئة ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة تأتي كجزء من جهود السلطات المحلية والمجتمع المحلي للحفاظ على نظافة المدينة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعكس هذه الجهود التزامًا قويًا بتوفير بيئة نظيفة وصحية للجميع.