الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المستشار معتز خفاجي لـ«الشاهد»: لم نظلم أحدًا في قضية مسجد الفتح

معتز خفاجي
معتز خفاجي

قال المستشار معتز خفاجي رئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، إن قضية أحداث "مسجد الفتح" كانت راجعة من النقض وعُرضت عليه.

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز": "كانت قضية كبيرة وسخيفة فيها قتلى وجرحى وتكسير وضرب نار، وناس اختبأت داخل المسجد، وأغلقوه وضربوا الناس بالخارج واستغرقت وقتا وجهدا، المتهمون قالوا دخلنا نختبئ من الضرب، طبعًا كذب، لأن الإنسان بطبيعته يبتعد عن الأحداث الدامية، إلا أنهم دخلوا إلى قلب الحدث".

وأردف: "القضاء الجنائي عقل ومنطق وتقدير، واحد ساكن في الهرم ايه جابه رمسيس، أسباب وجودهم داخل الجامعة لم تكن مقنعة، وصدرت الأحكام ضدهم، ونحن لم نظلم أحدً، داخل تعمل ايه وليس وقت صلاة، والناس بتضرب".

يذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس حتى 31 أغسطس، فى الساعة الحادية عشرة مساءً.

يعد برنامج "الشاهد" الذي يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

معتز خفاجي مسجد الفتح قضية أحداث رمسيس الشاهد

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