معتز خفاجي يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل خلية الصواريخ الإرهابية

قال المستشار معتز خفاجى، الرئيس السابق لدائرة الإرهاب في محكمة الجنايات، إن خلية الصواريخ الإرهابية، للأسف، كانت تضم مهندسين، مؤكدًا أنها كانت تجهز صواريخ لإطلاقها على السفن التي تمر بقناة السويس.

وأضاف خفاجى، خلال حواره مع برنامج "الشاهد" مع د.محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن التحريات أثبتت وجودهم بالقرب من قناة السويس للتجهيز لضرب السفن وإغراقها لإغلاق القناة وإحداث حالة ارباك للعالم.

أقوال المتهمين

وأكد أن المتهمين بالقضية كان عندما يسألهم عن التهم المنسوبة إليهم ينكرون، لكن الأدلة كلها كانت ضدهم فماذا ستقدم لهموتم الحكم عليهم.