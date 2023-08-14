الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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معتز خفاجي يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل خلية الصواريخ الإرهابية

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز ومعتز خفاجي

قال المستشار معتز خفاجى، الرئيس السابق لدائرة الإرهاب في محكمة الجنايات، إن خلية الصواريخ الإرهابية، للأسف، كانت تضم مهندسين، مؤكدًا أنها كانت تجهز صواريخ لإطلاقها على السفن التي تمر بقناة السويس.

وأضاف خفاجى، خلال حواره مع برنامج "الشاهد" مع د.محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن التحريات أثبتت وجودهم بالقرب من قناة السويس للتجهيز لضرب السفن وإغراقها لإغلاق القناة وإحداث حالة ارباك للعالم.

أقوال المتهمين 

وأكد أن المتهمين بالقضية كان عندما يسألهم عن التهم المنسوبة إليهم ينكرون، لكن الأدلة كلها كانت ضدهم فماذا ستقدم لهموتم الحكم عليهم.

معتز خفاجي خلية الصواريخ الإرهابية السفن قناة السويس أقوال المتهمين

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