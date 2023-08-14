الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المستشار معتز خفاجي لـ"الشاهد": قضية مذبحة رفح الثانية من أسرع القضايا التي فصلت فيها

المستشار معتز خفاجى
المستشار معتز خفاجى

قال المستشار معتز خفاجى، رئيس دائرة الإرهاب السابق، إنه تولى قضية عادل حبارة المتهم الرئيسي في مذبحة رفح الثانية بعد أن أعادتها محكمة النقض لأسباب شكلية وليست موضوعية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز"، أن قضية عادل حبارة، تولاها زميله المستشار الفاضل محمد شيرين فهمي، وبذل جهدًا جبارًا، وكتب كتابات عظيمة، لم يترك فيها ثغرة، لكن محكمة النقض نقضت الحكم، لأسباب شكلية.

وأردف: "قضية حبارة كانت من أسرع القضايا التي فصلت فيها، لأن أسباب محمد شيرين فهمي ليس فيها ثغرة، وخلال الجلسة عادل حبارة قال لرئيس أمن الدولة هاطلع وادبحك، ودفاعه ما صدق القضية راجعة من النقض، فأراد يمط القضية رغم أنه ليس فيها ثغرة واحدة، فقال عايز شهادة رئيس الجمهورية ورئيس الأركان، ووزير الدفاع ووزير الداخلية طلبات لا معنى لها، هل كانوا واقفين ساعة حبارة ولا شافوه؟ وقال عايز تحقيقات النيابة العسكرية، قلت للكاتب أثبت".

وتابع: "بعد المداولة قلت لهم القضية جاهزة هحكم فيها دلوقتي، لأن الأسباب ليس فيها ثغرة، دخلت القاعة وأعلنت إحالة المتهم لفضيلة المفتي وحددت جلسة للنطق بالحكم، والدفاع انهار".  

المستشار معتز خفاجي عادل حبارة قضية حبارة

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