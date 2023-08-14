الإثنين 14 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

شكروا الطيب.. مدير الجامع الأزهر يستمع للدارسين بأروقة سوهاج

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

تفقد د.هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، الإثنين، فرع الرواق الأزهري بمعهد الإمام علي بن أبي طالب للبنين بسوهاج.

وتابع حلقات القرآن الكريم والتجويد للطفل والكبار، للوقوف على مدى الحفظ لدى الطلاب والدارسين، والتزام المحفظين بالمناهج التي حددتها الإدارة العامة للجامع الأزهر، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للرواق الأزهري والاطمئنان على سير الدراسة بالأروقة الخارجية.

وعلى هامش زيارته عقد د.عودة اجتماعا مع مدير وأعضاء الإدارة الفرعية للرواق، بحضور الشيخ إبراهيم حلس، مدير شئون الأروقة والشيخ أحمد الطباخ، عضو المكتب الفني بالجامع الأزهر وأعضاء الإدارة الفرعية للرواق؛ لمناقشة سبل تطوير الرواق الأزهري وتعزيز الإيجابيات والحد من السلبيات التي تم رصدتها لجان المتابعة في الآونة الأخيرة.

كما تفقد مدير الجامع الأزهر رواق العلوم الشرعية والعربية، وبعض محاضرات برنامج العلوم الشرعية والعربية، كما استمع مدير الجامع والوفد المرافق له لآراء وملاحظات الدارسين حول تطوير العملية التعليمية بالرواق، والذين وجهوا الشكر لفضيلة الإمام الأكبر لإتاحة الفرصة لطلب العلم الوسطي من منبعه الأصيل.

حث مدير عام الجامع الأزهر، خلال زيارته، مسئولي الرواق على بذل أقصى ما في وسعهم من أجل خدمة حفظة كتاب الله، وكذا الراغبين في طلب العلم الشرعي من منبعه الأصيل.

تأتي هذه الجولة التي تشمل محافظات الوجه القبلي والثانية من نوعها بعد زيارته أمس لأسيوط، في إطار توجيهات الإمام الأكبر د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بضرورة المتابعة المستمرة لسير العمل بالرواق الأزهري، وباعتماد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

الدكتور هاني عوده لجامع الأزهر رواق العلوم الشرعية والعربية

الأكثر قراءة

كواليس إنهاء حياة طالب أمام أعين والده في المعادي

رسميًا.. الخليج السعودي يعلن ضم محمد شريف لمدة موسمين

"ماتوا متفحمين وحاضنين بعض"... تفاصيل مثيرة في حرق شاب لعائلته بعين شمس

عادل الألفى: فرص استثمارية واعدة فى قطاع الدواجن.. والأسعار تنخفض تدريجيًا (حوار)

مؤشرات تنسيق جامعة بني سويف الأهلية 2024 لجميع برامجها الدراسية

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية أدبي 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

السهم السيئ إلى صدر صاحبه!

عبدالوهاب داود

«الشاهد».. وثيقة تاريخية ضد روايات فاسدة

وائل لطفي

حزب أصحاب المصلحة

ماجد حبته

الرئيس والملك وأبومازن

منى رجب

افتتاح مهيب لمسجد السيدة نفيسة «حبيبة المصريين»

د هند جاد

أنا مش شبهك

أحمد الصغير

عبدالمجيد محمود.. الشهيد هشام بركات.. ماهر فرغلى وحقيبة المستندات والوثائق السرية

محمود خليل

انتحار بـ«فص ألماس»

صور

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يغلق مدخل سعير- بيت عينون شرق الخليل

السعودية تفتح قنصلية فى القدس للسلطة الفلسطينية.. ما الأسباب؟ وكيف ردت إسرائيل؟

خطة حماس لاختطاف جندى إسرائيلى.. كيف أحبطها الشاباك؟