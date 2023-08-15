تعرف على إدمان إيلون ماسك.. ورأيه في تربية الأطفال

معرفة بعض مجريات الحياة اليومية للقادة الناجحين ورجال الأعمال والفنانين والمديرين التنفيذيين والرياضيين لاستكشاف روتينهم وجداولهم الزمنية وعاداتهم ويومهم في الحياة قد يلهم ويحفز.

عندما يتعلق الأمر بالروتين اليومي كانت ساعات عمل إيلون ماسك التي لا نهاية لها على ما يبدو الأكثر بين أقرانه، حيث كانت غالبًا تصل إلى أكثر من 100 ساعة في الأسبوع، صحيح أنه مؤسس ومدير تنفيذي ناجح للغاية ولكن له حكاية لم تحقق التوازن بين العمل والحياة.

ليس هناك من ينكر أن عادات إدمان العمل لدى ماسك كان لها تأثير كبير على العالم وحققت نتائج هائلة، وفي بيان، قال مجلس إدارة تسلا Tesla "على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، أدت قيادة إيلون Elon لفريق Tesla إلى نمو تسلا Tesla من شركة صغيرة إلى امتلاك مئات الآلاف من السيارات على الطريق، وهي سيارة يحبها العملاء، حيث بيعت منها عشرات الآلاف من السيارات لصالح أفراد في جميع أنحاء العالم، وخلق قيمة كبيرة للمساهمين في هذه العملية".

بينما يبدو أن ماسك قد اعتنق عاداته المدمنة للعمل وساعات العمل الطويلة، إلا أن كل شخص لديه نقطة يصل فيها لحد الانهيار، وفي عام 2018، بدا أن نقطة الانهيار تقترب بشكل خطير منه، في ملف شخصي في نيويورك تايمز، أوضح ماسك أسابيع عمل تصل إلى 120 ساعة، وقال: "كانت هناك أوقات لم أغادر فيها المصنع لمدة ثلاثة أو أربعة أيام - أيام لم أخرج فيها". "لقد جاء هذا حقًا على حساب رؤية أطفالي. ورؤية الأصدقاء".

في مراجعة Recode Decode مع Kara Swisher، تحدث ماسك عن الأوقات الصعبة بمزيد من التفصيل، "كنت أنام لساعات قليلة، أعمل، أنام لبضع ساعات، أعمل، سبعة أيام في الأسبوع، يجب أن تكون بعض تلك الأيام قد مرت 120 ساعة".

لحسن حظ ماسك، انتهت أيام عمل 120 ساعة أسبوعًا (في الوقت الحالي)، وعاد إلى 80 أو 90 ساعة، والتي يقول إنها "مستدامة جدًا".

في الآونة الأخيرة، يبدو أن ماسك في مكان أفضل بكثير، من حيث التوازن بين العمل والحياة. في محادثة مع مورين دود لصحيفة نيويورك تايمز، تحدث عن قضاء بعض الوقت مع أسرته ومتابعة الأنمي (مذكرة الموت وإيفانجيليون) والاستماع إلى كتب التاريخ الصوتية والبودكاست.

عندما سُئل ماسك عن كيفية تمكنه من إيجاد وقت يقضيه مع أطفاله، نظرًا لساعات عمله الهائلة، أجاب: "في الوقت الحالي، ليس هناك الكثير الذي يمكنني القيام به، ولكن عندما يكبرونسيكون هناك دور أكبر لي".