رسميًا.. أرسنال يكشف حجم إصابة مدافعه الهولندي تيمبر

كشف نادي أرسنال الإنجليزي رسميًا، الاثنين، حجم إصابة مدافعه الهولندي يوريين تيمبر خلال لقاء نوتنجهام فوريست بالجولة الأولى بالبريميرليج.

وقال النادي في بيان، مساء الإثنين:“ بعد استبداله خلال مباراتنا ضد نوتنجهام تلقى تيمبر تقييمات ومسح مكثف أكد أنه تعرض لإصابة في ركبته اليمنى، سيخضع لتقييم ومراجعة تفصيلية إضافية مع استشاري في الأيام المقبلة لتقييم النطاق الكامل للإصابة، من أجل تحديد الخطوات التالية، سيتم تقديم تحديث آخر في الوقت المناسب”.

تيمبر تعرض لإصابة قوية في لقاء أرسنال أمام نوتنجهام فوريست الأول للجانرز في الدوري الإنجليزي، وخرج مستبدلًا بالدقيقة 50.

وقالت صحيفة "دي تيليجراف" الهولندية، إن إصابة تيمبر هي قطع بالرباط الصليبي الأمامي؛ ما يعني انتهاء موسمه مع الجانرز.

كان أرسنال ضم تيمبر من أياكس الهولندي هذا الصيف في صفقة قدرت بـ 50 مليون يورو.

واستهل أرسنال مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بتحقيق الفوز على ضيفه نوتينجهام فورست 2-1 خلال المباراة التي جمعتهما السبت في الجولة الأولى من المسابقة.