الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عادل حمودة: سأكون منحازًا بشكل شخصى للتعيينات الجديدة بالشركة المتحدة

عادل حمودة
عادل حمودة

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة إنه سيكون منحازًا بشكل شخصي للتعيينات الجديدة بالشركة المتحدة؛ لأنه عمل مع أغلبهم، مؤكدًا أن صوت الإعلامية ريهام السهلي فيه خوف وهذا مؤشر مهم؛ لأنه "محدش بياخد منصب كبير وهو فارد صدره". 

أضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المجموعة التي تم تعيينها مؤخرًا تتميز في القيمة الأخلاقية وكلهم يتمتعون بقيم مهنية جيدة جدًا، ولا يخرجون عن سياق القواعد الأخلاقية والشخصية لمجرد عمل اسم، وهذه ظاهرة للأسف موجودة بالإعلام.

الإنسان عندما يتربي بمكان يكون لديه غريزة تخرج وقت الأزمات

وتابع: أنه ليس من هواة النصائح، لكن داخل الإنسان عندما يتربي بمكان يكون لديه غريزة تخرج وقت الأزمات والكاتب يتشرب بالمود الذي خرج فيه ومن الممكن أن نجد صحفيا موهوبا في الكتابة وآخر في الحصول على الخبر، لكن القيادة هي ورشة فلا بدّ أن يكون قد تشرب هذه المهنة من داخل القيادات وكلنا تعلمنا على يد أستاذة كبار، علمونا وتركوا لنا المسئولية وكانوا يراقبوننا عندما نتصرف، والأكثر أهمية أننا عندما كنا نخطئ تحملوا التبعات.

وأكد أن كل جيل عليه تقديم المساعدة والدعم للجيل الذي يصغره، فليس مهما أن يكون الإنسان لامعًا أو نجمًا، لكن الأهم أن يكون قادرا على خلق الامتداد.

عادل حمودة الشركة المتحدة القواعد الأخلاقية بقيم مهنية القيادة فتح باب الفرص التعينات الجديدة

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