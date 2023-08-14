نائب وزير الاتصالات يكشف مزايا كارت الخدمات الحكومية الموحد

قال خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي، إن الوزارة أطلقت “كارت الخدمات الحكومية الموحد" في محافظة بورسعيد، لتأمين خدمات التأمين الصحي الجديد واستقبال المبالغ المباشرة على هذا الكارت.

ربط الكارت بحساب في البنك

وأكد “العطار” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي”، مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن هذا الكارت يتم ربطه بحساب المواطن في البنك دون أي إضافة تشكل عبئاً ماليًا على المواطن.

التأمين الصحي الشامل

وأضاف أن هذا الكارت يُساهم في وصول الإعانات التي تقدمها الدولة لبعض مواطنيها بأمان وسرعة، كما أنه مزود بخاصية البصمة منعاً للتلاعب به أو اختراقه، لذا يمكن القول أن هذا الكارت سيجعل المواطن يشعر بالسهولة الشديدة عند التعامل الرقمي بمنظومة التأمين الصحي.