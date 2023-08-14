مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطنى: نصيغ توصياتنا بشكل فنى وقانونى

كشف الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن اللجنة عقدت جلسة متخصصة شارك فيها حوالي ١٥ خبيرا متخصصا في السياسات المالية والنقدية ورجال الصناعة، بجانب بعض ممثلي الأحزاب السياسية.

وقال صبري في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: ناقشت الجلسة محددات مناخ الاستثمار كما دارت المناقشات حول الحوافز القائمة وكافة التشريعات والبيئة المحيطة بمناخ الاستثمار المحلي والأجنبي.

وأكمل: "تناقشنا كذلك عن كيفية دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي، وتطرقنا إلى آليات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات وريادة الأعمال".

وأشار: "وصلنا من خلال المناقشات المتخصصة إلى نحو ١٥ توصية مهمة تغطي جميع المحاور المعنية بالاستثمارات ويجري الآن عملية الصياغة لهذه التوصيات بشكل فني يراعي التوافق مع القانون والتشريعات القائمة المنظمة، تمهيدا لعرضها على مجلس الأمناء".