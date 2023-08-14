الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مستثمرة صينية: أطلقت مبادرة «شكراً للرئيس السيسي» عرفاناً بالدعم المصري للمستثمرين

مصر والصين
مصر والصين

قالت المستثمرة الصينية سين تشين سي جي، صاحبة مبادرة “شكراً للرئيس السيسي”، إنها جاءت إلى مصر عام 2018 من أجل الاستثمار في مصر، مُعربًة عن إعجابها بالمشروعات القومية الخاصة بالبنية التحتية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، وعلقت: أطلقت المبادرة عرفاناً بدعم مصر للمستثمر.

عوامل جذب الاستثمار 

وأكدت المستثمرة الصينية، خلال لقائها ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن مصر بها الكثير من المقومات الجاذبة للاستثمار منها الموانئ الساحلية، وتوافر الكهرباء، ونشاط السوق المصري الاستهلاكي.

الاستثمارات الصينية في مصر

وتابعت: "مشروعي مختص بصناعة المواسير البلاستيك، وكانت البداية على أيدي 50 عامل، والمصنع متواجد في منطقة العاشر من رمضان، ثم تطور الأمر وزاد الإنتاج لنكون بحاجة إلى 200 عامل، ونقوم الآن بتصنيع مادة كانت مصر تستوردها من الصين".

واستطردت:" مصر منذ سنوات قليلة اتجهت إلى تحسين البنية التحتية وبالتالي لن يكون هناك استغناء عن هذا المنتج ومن ثم بدأت في إنتاج المواسير البلاستيك لتغذية المشروعات القومية المصرية". 

وأشارت إلى أن مدينة العلمين الجديدة بها الكثير من الفرص الاستثمارية الجذابة الذي يمكن على القطاع الخاص بالاستثماري المحلي والدولي استغلالها .

سين تشين سي جي مبادرة الرئيس الاستثمارات الصينية بمصر الحياة اليوم الحياة

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