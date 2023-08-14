الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بمشاركة أكثر من 50 ناشرًا.. محافظ الإسكندرية يفتتح المعرض الصيفى لدار المعارف

افتتاح معرض دار المعارف
افتتاح معرض دار المعارف للكتاب

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم، المعرض الصيفي السادس للكتاب لمؤسسة دار المعارف بفرع المؤسسة بمحطة الرمل، ويأتي المعرض ضمن مبادرة دار المعارف "أسرة تقرأ.. أمة تنهض"، لتشجيع الأسر المصرية لإعادة دعم عادة القراءة، جاء المعرض بمشاركة أكثر من 50 ناشرًا.

شهد افتتاح المعرض سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين ورئيس مجلس إدارة دار المعارف، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والمستشار سعد السعدني رئيس نادي القضاة بالإسكندرية، وكوكبة من الكتاب والمثقفين بالإسكندرية.

وأكد الشريف أن الإسكندرية كانت وستظل دائمًا مدينة الأدب والفن والثقافة، فهي من المدن التي بها العديد من الصروح الثقافية المهمة ومن بينها: دار المعارف التى تعد من أشهر وأقدم دور النشر في مصر فقد تم انشاؤها عام 1890، لافتًا إلى أن دار المعارف قد أثرت المكتبة العربية بالنشر لكبار الأدباء؛ أمثال: عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، والدكتور شوقي ضيف، وتوفيق الحكيم.

أسعار كتب مخفضة تبدأ من 5 جنيهات

هذا وتفقد المحافظ أقسام المعرض، مؤكدا أن القراءة هي التي تشكل وعي المجتمع، ومسئولية كل أسرة أن تشجع أبناءها على القراءة؛ ما يؤثر بشكل كبير على السلوكيات العامة، لافتاً إلى أنه يقدم كامل الدعم لكي يستمر المعرض لفترة أكبر خاصة أنه يقدم الكتب للمواطنين بأسعار مخفضة تبدأ من 5 جنيهات، ودعا الشريف أهالي الإسكندرية وزوارها لتفقد المعرض والاستفادة منه.

إشعارات خصم تصل إلى 50٪

من جانبه، أشار سعيد عبده  إلى أن معرض مؤسسة دارالمعارف، يضم أكثر من 50 ناشرا، ويتيح الفرصة للكتاب والأدباء الجدد، كما يقام في المعرض ورش للرسم، مضيفًا بأن نسب الخصم تتراوح بين 20 و 50 ٪، بالإضافة إلى وجود العديد من المجموعات المخفضة بالمعرض. 

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اتحاد الناشرين المصريين المعرض الصيفي كتب مخفضة مؤسسة دار المعارف أسرة تقرأ أمة تنهض

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