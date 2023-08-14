عبر الفيديو كونفرانس.. محافظ الوادى الجديد يعقد اجتماعًا مع رؤساء المراكز

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، مساء اليوم، اجتماعََا عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء المراكز، بحضور المحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة والسيد إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وجاءت أهم التوجيهات التي أكد عليها المحافظ ما يلي:

_ وضع خطة زمنية للانتهاء من المدارس الجاري تطويرها أو صيانتها ووضع مقترح مناسب لاستيعاب طلاب هذه المدارس من خلال فترات مسائية أو فصول مؤقتة.

_ تكثيف جهود توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة بالمنافذ التابعة للوحدات المحلية، والتوسع في فتح منافذ بالأحياء البعيدة والمناطق النائية.

_ استحداث وحدة للحجز الإداري بكل مركز؛ لتحصيل مستحقات الدولة وتنفيذ قرارات الحجز على المتقاعسين عن السداد.

_ توفير أجهزة GPS حديثة بالمراكز لحوكمة منظومة الأراضي وحصر الأراضي المستغلة ومتابعة الموقف التنفيذي للأراضي المخصصة للمشروعات الاستثمارية.

_ وضع خطة صيانة وإصلاح للمعدات الثقيلة بالحملات الميكانيكية بالمراكز.

_ تشديد الرقابة على منافذ تحصيل الرسوم على الحاصلات الزراعية.

_ حصر نتائج مبادرة "اتّقوا النار ولو بشقِّ تمرة" لجمع زكاة التمور خلال العام الماضي، وتحديد أوجه الصرف بكل مركز.

كما تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور حنان مجدي نائب المحافظ، مقر نادي الهجن والفروسية الدولي الجاري إنشاؤه شمال مدينة الخارجة، يرافقهما لفيفٌ من التنفيذيين المعنيين.

حيثُ اطّلع المحافظ على الموقف الإنشائي للنادي، ووجّه بالتخطيط لبدء أعمال اللاند سكيب بعرض حوالي ٥٠م على جانبي مدخل النادي، مع الاعتماد على زراعة الأشجار المثمرة والنخيل؛ لإضفاء المظهر الحضاري وتحقيق الاستفادة والعائد المادي للنادي.

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، نشر قرار اعتماد المخططات التفصيلية لعدد ٣٤ قرية على مستوى المحافظة بجريدة الوقائع المصرية بعد انتهاء كافة الإجراءات والموافقات الخاصة بالاعتماد.

وأوضح الزملوط أن المحافظة نجحت في إنهاء المخططات التفصيلية الخاصة بـ ٩٨ قرية حتى الآن وجار استكمال إجراءات نشر قرار باقي القرى بالجريدة الرسمية، مشيرًا إلى أن هذه المخططات تُعد إحدي ركائز خطط التنمية العمرانية الشاملة وفقًا للاشتراطات العمرانية العصرية.