الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة زوجين فى حادث تصادم سيارة ملاكى ونقل ثقيل بالدقهلية

إصابة زوجين
إصابة زوجين

أصيب زوجان جراء اصطدام سيارة ملاكي كانا يستقلونها بسيارة نقل ثقيل بمقطورة على طريق المنصورة شربين القديم، ما تسبب في انقلاب المقطورة داخل ترعة صرف، وجرى إسعاف المصابين.

كان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ونقل ثقيل على طريق شربين القديم، أمام قرية كفر البرامون دائرة المركز.

وانتقل على الفور ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن طرفي الحادث سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم 4381 د ج ط، وأخرى نقل ثقيل تحمل لوحات معدنية رقم 6537 ر ج ي، وملحق بها مقطورة تحمل لوحات معدنية رقم 3147 ر ج ط، ما تسبب في انقلاب الثانية داخل ترعة صرف جافة على الطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: ممدوح م.ع. 45 عامًا، مقيم بقرية كفر البرامون، وزوجته وجرى عمل الإسعافات اللازمة لهم دون نقلهم للمستشفى.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، وتم التحفظ على السيارتين ورفع آثار الحادث من الطريق.

زوجان سيارة ملاكي سيارة نقل المنصورة شربين

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