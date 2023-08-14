ناقد فني يكشف أهمية إقامة مهرجان الدرما في مدينة العلمين الجديدة

قال الناقد الفني رامي متولي، إن توقيت استضافة مدينة العلمين لمهرجان القاهرة للدراما، بالتزامن مع فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، يصب في صالح المهرجان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "العالم علمين"، مع الإعلامية نانسي نور، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الأنشطة التي تقام بمهرجان العلمين مختلفة، وبالتالي قاعدة الترويج أكبر فيوجد أنشطة رياضية وفعاليات رسمية تقام في المدينة ومهرجان القاهرة للدراما وجوده مهم جدًا لأنه لا يوجد ما يوازيه فهو حاليًا الأقوى تنظيميًا.