أحمد الطاهرى: الشركة المتحدة تعمل فى سياق إعلامى لحفظ ريادة مصر الإعلامية

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، إنه في 25 يناير2011 دخلت صناعة الإعلام في حالة من الفوضى؛ لأنها جزء من سياق عام، ثم قفز الإخوان على حكم مصر وبدأ الصراع مع الإرادة المصرية.

وأضاف خلال حلقة "كلام في السياسة"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن ثورة 30 يونيو بعدها تولى الرئيس السيسي المسئولية لتكون التركة الإعلامية المصرية في منتهى الصعوبة مثل ملفات كثيرة موجودة بمصر.

وتابع، أنه بدأت المهام الأولى لضبط السوق الإعلامية نفسه أن الصناعة تستمر وظهر كيان كبير جدًا نتشرف بالانتماء إليه وهو الشركة المتحدة أو مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية؛ لأن عددا كبيرا من الشركات ينضموا تحت هذا الكيان وإذاعات تليفزيون صحف ومواقع وتنظيم فعاليات كل مناحي الصناعة الإعلامية.

وأكد أن الشركة المتحدة سارت خطوة بخطوة وبدأ السياق المؤسسي للشركة مع حسن عبدالله محافظ البنك المركزي الحالي، بعد مرحلة تامر مرسي، والناس كانت تتعجب لما شخص اقتصادي على رأس المتحدة، وظهر نتائجه فيما بعد والوزير أشرف سلمان رئيس مجلس إدارة المتحدة، والرئيس التنفيذي عمرو الفقي.

أهم أهداف الشركة المتحدة

وأوضح أن المتحدة دخلت بأهداف محددة وهي الوعي وألا يكون زائفًا وحفظ قيم المجتمع وبناء على مكتسباته تأهيل الشباب، وبناء سياق إعلامي كامل يحفظ لمصر ريادتها الإعلامية وسط منافسة شرسة للغاية.