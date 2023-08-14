الإثنين 14 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد الطاهرى: الشركة المتحدة تعمل فى سياق إعلامى لحفظ ريادة مصر الإعلامية

أحمد الطاهري
أحمد الطاهري

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، إنه في 25 يناير2011 دخلت صناعة الإعلام في حالة من الفوضى؛ لأنها جزء من سياق عام، ثم قفز الإخوان على حكم مصر وبدأ الصراع مع الإرادة المصرية.

وأضاف خلال حلقة "كلام في السياسة"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن ثورة 30 يونيو بعدها تولى الرئيس السيسي المسئولية لتكون التركة الإعلامية المصرية في منتهى الصعوبة مثل ملفات كثيرة موجودة بمصر.

وتابع، أنه بدأت المهام الأولى لضبط السوق الإعلامية نفسه أن الصناعة تستمر وظهر كيان كبير جدًا نتشرف بالانتماء إليه وهو الشركة المتحدة أو مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية؛ لأن عددا كبيرا من الشركات ينضموا تحت هذا الكيان وإذاعات تليفزيون صحف ومواقع وتنظيم فعاليات كل مناحي الصناعة الإعلامية. 

وأكد أن الشركة المتحدة سارت خطوة بخطوة وبدأ السياق المؤسسي للشركة مع حسن عبدالله محافظ البنك المركزي الحالي، بعد مرحلة تامر مرسي، والناس كانت تتعجب لما شخص اقتصادي على رأس المتحدة، وظهر نتائجه فيما بعد والوزير أشرف سلمان رئيس مجلس إدارة المتحدة، والرئيس التنفيذي عمرو الفقي.

أهم أهداف الشركة المتحدة

وأوضح أن المتحدة دخلت بأهداف محددة وهي الوعي وألا يكون زائفًا وحفظ قيم المجتمع وبناء على مكتسباته تأهيل الشباب، وبناء سياق إعلامي كامل يحفظ لمصر ريادتها الإعلامية وسط منافسة شرسة للغاية. 

أحمد الطاهري الشركة المتحدة سياق إعلامي يحفظ لمصر ريادتها 25 يناير الرئيس السيسي الإخوان

مواد متعلقة

جورج متري يشكر الشركة "المتحدة" على استضافة مهرجان الدراما

مايا مرسى تهنئ ريهام السهلى برئاسة قنوات "DMC": "التاء المربوطة فى صعود متتالٍ مع الشركة المتحدة"

ريهام عبد الحكيم: أشكر الشركة المتحدة على التنظيم المميز لمهرجان العلمين

حميد الشاعرى فى حفله بالعلمين الجديدة: نشكر الشركة المتحدة على الفكرة والتنظيم

حميد الشاعرى يشكر الشركة المتحدة لإقامتها مهرجان العلمين (فيديو)

منتج فنى: دعوة الشركة المتحدة لاجتماع اتحاد منتجى مصر تخدم الصناعة

الأكثر قراءة

"محدش يمسكني".. خلع ملابسه في الشارع وضرب مواطن بـ"شومة"

دفتر أحوال "الداخلية": مصرع خط منفلوط.. غسيل أموال بـ35 مليون جنيه وحريق في نادي شهير

مؤشرات تنسيق جامعة بني سويف الأهلية 2024 لجميع برامجها الدراسية

"ولع فيهم قبل الفجر".. ننشر الصور الأولى لضحايا مذبحة عين شمس

تدشين موقع إلكترونى لتلقى طلبات المصريين بالخارج لتسوية المواقف التجنيدية

لينك نتيجة الصف الثالث الاعدادي الدور الثاني 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«الشاهد».. وثيقة تاريخية ضد روايات فاسدة

وائل لطفي

حزب أصحاب المصلحة

ماجد حبته

الرئيس والملك وأبومازن

منى رجب

افتتاح مهيب لمسجد السيدة نفيسة «حبيبة المصريين»

د هند جاد

أنا مش شبهك

أحمد الصغير

عبدالمجيد محمود.. الشهيد هشام بركات.. ماهر فرغلى وحقيبة المستندات والوثائق السرية

محمود خليل

انتحار بـ«فص ألماس»

رشا عبدالمنعم

اطمئنوا المسرح المصرى بخير

صور

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يغلق مدخل سعير- بيت عينون شرق الخليل

السعودية تفتح قنصلية فى القدس للسلطة الفلسطينية.. ما الأسباب؟ وكيف ردت إسرائيل؟

خطة حماس لاختطاف جندى إسرائيلى.. كيف أحبطها الشاباك؟