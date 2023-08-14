الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الطب النفسي بجامعة طنطا يحصد الميدالية الماسية من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، عن فوز مركز الطب النفسي وأمراض المخ والأعصاب بالميدالية الماسية من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية للمرة الخامسة على التوالي.

أوضح رئيس الجامعة أن الجائزة تأتى تقديرًا واعترافًا دوليًا لجودة الخدمات المقدمة لمرضى السكتة الدماغية والتي تشمل حقن مرضى السكتة الدماغية، وعمليات القسطرة المخية للسكتة الدماغية، وخدمات ما بعد الحقن والقسطرة من عنايات مركزة مكثفة مقدماً التهنئة لمجلس إدارة المستشفيات الجامعية وفريق العمل بقسم الأمراض العصبية والنفسية ومركز الطب النفسي وطب وجراحات المخ والأعصاب بكلية الطب بالجامعة.

أشار الدكتور أحمد غنيم، عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية،  أن المركز استقبل ٤٨٢ حالة خلال 4 شهور، وقام باجراء ٢٤١ قسطرة مخية في ٨ شهور، و١٨٠ حقن جلطات، و61 حالة علاجية، 
وأشاد عميد طب طنطا بجهود فريق العمل: الدكتور حسام الصاوي رئيس القسم ومدير المركز، والدكتورة عزة عباس، والدكتور إيهاب شوقي، والدكتور أحمد كشك نائب مدير المركز والدكتور وفيق بهنسي، والدكتور حازم عبد الخالق، والدكتور أحمد أشرف، والدكتور بهاء سطيحة، والدكتور هاني هلال، والدكتور أحمد رويشة، والمدرسين المساعدين والأطباء المقيمين.

 

الطب النفسي بجامعة طنطا يحصد الميدالية المنظمة العالمية للسكتة

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