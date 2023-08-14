موفدة "إكسترا نيوز" تكشف أهم الحفلات الفنية بمهرجان العلمين هذا الأسبوع

قالت ميرفت المليجي، موفدة "إكسترا نيوز"، من مدينة العلمين، إنه قبل قليل كان هناك قمة ثلاثية كبيرة بالعلمين وأنظار العالم كله كان يتابع مخرجاتها ويرى جمال العلمين التي ستتحول لعاصمة صيفية للقاهرة.

وأضافت، خلال تصريحاتها لبرنامج "العالم علمين"، مع الإعلامية لما جبريل، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أننا نطمح أن تنافس مدينة العلمين شرم الشيخ التي أصبحت واجهة مهمة جدًا لعقد المؤتمرات خاصة أن المدينة تعمل على مدار العام وهذا من ذكاء الدولة لاستغلال كل امكانياتها للترويج للسياحة وأنها ليست واجهة ترفيهية فقط ولكنها سياسية.

وتابعت، أن المؤتمر الصحفي لمهرجان الدراما، لفت أنظار أهل الفن في العالم العربي للعلمين، لمتابعة تصريحات النجوم وكل هذا ترويج من القوى الناعمة لمهرجان العلمين.

حفلات الأسبوع

وأشارت إلى أن مدينة العلمين على مدار الأسبوع لا تنام وعلى بعد أيام من عطلة نهاية الأسبوع التي بدأ ينتظرها كل المصريين والعرب ولدينا حفل للفنان حكيم وشعبيته الطاغية يوم الخميس، والفنانة أنغام والسلطنة يوم الجمعة ضمن فعاليات مهرجان العلمين.