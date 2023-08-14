الإثنين 14 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

لأول مرة.. فقرات لـ«نجوم التسعينيات» فى «القلعة الدولى للموسيقى والغناء»

مهرجان القلعة الدولى
مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء

تنطلق الدورة الحادية والثلاثون من مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء يوم الجمعة ٢٥ أغسطس الجارى، وتستمر حتى ٧ سبتمبر المقبل، بمشاركة عدد كبير من نجوم الموسيقى والغناء فى مصر والوطن العربى. ويشهد المهرجان هذا العام العديد من المفاجآت، سواء على مستوى الحفلات أو النجوم المشاركين أو أماكن العرض، حيث يتضمن ٤٥ حفلة غنائية ما بين موسيقية وطربية، إلى جانب حفلات تُنظم لأول مرة لعدد من نجوم التسعينيات، كما يظهر خلاله عدد آخر من النجوم المصريين والعرب بعد غياب طويل.

ويشمل البرنامج حفلات لنادية مصطفى وهانى شاكر وسيمون وهشام عباس ومنى بوركهارد ومصطفى حجاج ومصطفى شوقى وغالية بن على وعلى الحجار وعزيز مرقة ووليد توفيق وهشام خرما ولينا شاماميان والمنشد أحمد العمرى والشيخ ياسين التهامى.

كما يشمل حفلات لعبير نعمة مع الفنان محمد محسن بمصاحبة «سينى سيمفونى» أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، ونسمة عبدالعزيز ومدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم، والموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى. 

ويتضمن برنامج فعاليات مسرح المحكى عروضًا لكل من عز الأسطول ونسمة محجوب ومجموعة التشيللو state of hermony، وفايا يونان وأوركسترا القاهرة السيمفونى وفريق وسط البلد، إضافة إلى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

وخصص المهرجان، الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، ويقام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ممثلة فى الهيئة العامة لتنشيط السياحة، نحو ٥ آلاف مقعد للجمهور، ومن المقرر الإعلان عن أسعار التذاكر خلال أيام.

وتقام الحفلات بشكل يومى على مسرح محكى القلعة بواقع حفلين يوميًا، وستعلن إدارة المهرجان خلال أيام عن مسرح جديد من المقرر أن يستقبل فعاليات وحفلات المهرجان، وهى المرة الأولى التى تقام فيها حفلات أو فعاليات للمهرجان خارج المحكى.

ومن المنتظر أن يتم بث الحفلات عبر شاشة قناة الحياة، نظرًا للنجاح الساحق الذى حققته القناة فى نقل فعاليات الدورة الثلاثين العام الماضى. 

وقال الدكتور خالد داغر، رئيس «الأوبرا»: «المهرجان تم تطويره ليتخذ شكلًا جديدًا، يهدف إلى تقديم ألوان إبداعية جادة، تناسب أذواق مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية». وأضاف: «تم تخصيص ٥٠٠٠ مقعد لضيوف الفعاليات، إلى جانب شاشات ضخمة لنقل العروض، تيسيرًا على الجمهور، والمهرجان من التظاهرات الراسخة وأحد أهم المحافل التى تنظمها وزارة الثقافة، ومنذ ميلاده عام ١٩٩٠ نجح فى تحقيق شعبية ضخمة بسبب تنوع وثراء محتواه الفنى».

الأكثر قراءة

"محدش يمسكني".. خلع ملابسه في الشارع وضرب مواطن بـ"شومة"

مؤشرات تنسيق جامعة بني سويف الأهلية 2024 لجميع برامجها الدراسية

دفتر أحوال "الداخلية": مصرع خط منفلوط.. غسيل أموال بـ35 مليون جنيه وحريق في نادي شهير

"ولع فيهم قبل الفجر".. ننشر الصور الأولى لضحايا مذبحة عين شمس

تدشين موقع إلكترونى لتلقى طلبات المصريين بالخارج لتسوية المواقف التجنيدية

لينك نتيجة الصف الثالث الاعدادي الدور الثاني 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«الشاهد».. وثيقة تاريخية ضد روايات فاسدة

وائل لطفي

حزب أصحاب المصلحة

ماجد حبته

الرئيس والملك وأبومازن

منى رجب

افتتاح مهيب لمسجد السيدة نفيسة «حبيبة المصريين»

د هند جاد

أنا مش شبهك

أحمد الصغير

عبدالمجيد محمود.. الشهيد هشام بركات.. ماهر فرغلى وحقيبة المستندات والوثائق السرية

محمود خليل

انتحار بـ«فص ألماس»

رشا عبدالمنعم

اطمئنوا المسرح المصرى بخير

صور

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يغلق مدخل سعير- بيت عينون شرق الخليل

السعودية تفتح قنصلية فى القدس للسلطة الفلسطينية.. ما الأسباب؟ وكيف ردت إسرائيل؟

خطة حماس لاختطاف جندى إسرائيلى.. كيف أحبطها الشاباك؟