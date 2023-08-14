الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

شكوك حول إصابة مدافع أرسنال الجديد بالرباط الصليبى

تيمبر
تيمبر

تعرض نادي أرسنال الإنجليزي لضربة قوية بعد الكشف عن حجم إصابة مدافعه الجديد الهولندي جورين تيمبر.

تيمبر تعرض لإصابة قوية في لقاء أرسنال أمام نوتنجهام فوريست الأول للجانرز في الدوري الإنجليزي، وخرج مستبدلًا بالدقيقة 50.

وقالت صحيفة "دي تيليجراف" الهولندية، إن إصابة تيمبر هي قطع بالرباط الصليبي الأمامي؛ مما يعني انتهاء موسمه مع الجانرز.

كان أرسنال ضم تيمبر من أياكس الهولندي هذا الصيف في صفقة قدرت بـ 50 مليون يورو.

واستهل أرسنال مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بتحقيق الفوز على ضيفه نوتينجهام فورست 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما السبت في الجولة الأولى من المسابقة. 

 وأنهى أرسنال الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما إدوارد نيكيتاه وبوكايو ساكا في الدقيقتين في 26 و32. 

وفي الشوط الثاني تمكن نوتينجهام فورست من تقليص الفارق بتسجيل هدفه الوحيد في الدقيقة 82 عن طريق تايو أونيي. 

وحصد أرسنال أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم، فيما ظل فريق نوتينجهام فورست بلا رصيد.

ارسنال أرسنال الإنجليزي جورين تيمبر تيمبر الدورى الانجليزى

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