لا أحد يعرف حجم الكارثة.. حرائق الغابات تقتل المئات في هاواي الأمريكية

لقى عشرات الأشخاص مصرعهم في حرائق الغابات التي اندلعت في ماوي بولاية هاواي الأمريكية، مما جعل الحريق أخطر كارثة طبيعية في تاريخ الولاية.

وأَظهر مقطع فيديو تم نشره حديثا رعب الحريق بينما كان الناس يحاولون الفرار، وتمكنت أطقم خفر السواحل من إنقاذ 17 شخصا على الأقل نجوا من الحريق بالقفز في المحيط بحسب CNN.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن حصيلة حرائق الغابات في هاواي، وهي الأكثر فتكا منذ أكثر من قرن في الولايات المتحدة، اقتربت من مئة قتيل الاثنين، مما أثار انتقادات للسلطات بسبب إدارتها للمأساة.

وأدت هذه الحرائق غير المسبوقة في شدتها وسرعة انتشارها إلى مقتل 96 شخصا في ماوي، وفقا لحصيلة مؤقتة صدرت مساء الأحد، مع جثث يصعب التعرف على هوية أصحابها.

وأقر قائد شرطة ماوي جون بيليتيه "لا أحد منا يعرف بعد حجم" الكارثة وقال إن الحريق الذي حول بلدة لاهاينا الساحلية إلى رماد صهر حتى المعدن، داعيا أقارب المفقودين إلى الخضوع لاختبار الحمض النووي للمساعدة في التعرف على الضحايا.

والكلاب البوليسية التي تبحث عن مفقودين قد يتجاوز عددهم المئات، ما زال عليها مسح مساحة كبيرة. وقال رئيس الشرطة: نحن نتقدم بأسرع ما يمكن. ولكن لأخذ العلم فإن الكلاب بحثت في 3 بالمئة فقط من المساحة.

وحذر حاكم هاواي، جوش غرين، من أن عدد الضحايا قد يرتفع بشكل كبير، مع استمرار عمل الطب الشرعي للتعرف على الضحايا.

ولا يزال المئات في عداد المفقودين، بينما يملأ مئات آخرون ملاجئ المنطقة بعد فرارهم من ألسنة النيران، كما تواصل فرق البحث والإنقاذ عملياتها للبحث عن الجثث، إذ يتوقع أن يزداد عدد الضحايا والمصابين في واحدة تعد من أسوأ الكوارث الطبيعية التي حدثت في البلاد

وأبدى السكان الأصليون لجزيرة ماوي استنكارهم لوجود بعض السياح يسبحون في نفس منطقة الكارثة.