الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

«زي الموج».. أولى اغنيات ألبوم "كتاب مفتوح" للمطربة ياسمين علي

ياسمين علي
ياسمين علي

انتهت المطربة ياسمين علي خلال الفترة الماضية من تسجيل عدد كبير من أغنيات ألبومها الغنائي الأول الذي يحمل أسم “كتاب مفتوح”.

وتطرح المطربة ياسمين علي أغنيات ألبومها الغنائي الجديد بشكل منفرد متتالي، وتستعد لطرح أولى أغنيات الألبوم التي تحمل أسم “زي الموج” وذلك على طريقة الفيديو كليب يوم الخميس المقبل عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاونت ياسمين علي في أغنية “زي الموج” مع كل من الشاعر الغنائي ياسين جمال، والملحن محمد أنيس والموزع الموسيقي أحمد المغرب، وعازف الجيتار عمرو طنطاوي، والفيديو كليب من إخراج فادي حداد وتم التصوير مشاهد الأغنية في لبنان.

يذكر أن هذا التعاون  ليس الأول والوحيد بين المطربة ياسمين علي وشركة الإنتاج لايف ستايل ستوديوز حيث قامت الشركه مسبقا بإنتاج وتصوير اغنيتين لياسمين علي  علي طريقة الفيديو كليب وهما يا حب زمان و يابتاع الورد.

وبعد أن لاقت الاغنيتين انتشارا ونجاحا واسعا علي منصات السوشيال ميديا قررت الشركة انتاج اول البوم المطربة ياسمين علي وايضا علي طريقة الفيديو كليب .

وأعلنت المطربة ياسمين علي، منذ أيام عن احيائها  لحفلين الأول مع النجم علي الحجار ويقام الحفل يوم الجمعه  المقبل الموافق 18 أغسطس، ويليها حفل يوم 25 أغسطس بمكتبة الإسكندرية ضمن فعاليات المهرجان الصيفي في الإسكندرية.

المطربة ياسمين علي زي الموج كتاب مفتوح اغنية زي الموج أغنية “زي الموج”

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