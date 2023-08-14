مراسل «القاهرة الإخبارية»: روسيا سترد بقوة على القصف الأوكراني لـ دونيتسك

قال حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" في موسكو، إنها ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها أوكرانيا إقليم “دونيتسك” بقذائف عنقودية.

وأضاف خلال تغطية خاصة لـ "القاهرة الإخبارية"، أن السلطات في "دونيتسك"، أشارت إلى أن القصف أسفر عن وقوع ضحايا وعددهم غير معروف، مؤكدًا أن روسيا قالت إن الرد سيكون في العملية العسكرية من تدمير المراكز ذات الصلة بالجيش الأوكراني.

اختراق الدفاعات الروسية في باخموت صعب

وتابع، أنه لا يوجد معلومات رسمية حول التصريحات الأوكرانية عن الاستيلاء على بعض مناطق باخموت، والمعلومات تقول إن الجيش الأوكراني لم يتمكن من الاقتراب من مدينة باخموت وهناك محاولات فقط لاختراق الدفاعات الروسية، مؤكدًا أن خطوط الدفاع الروسية قوية واختراقها صعب خاصة أن روسيا أرسلت عددًا من الجنود والمعدات في هذه المنطقة.