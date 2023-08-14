الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

القمح الروسي يواصل حصد المكاسب

القمح
القمح

واصلت أسعار تصدير القمح الروسي مكاسبها الأسبوع الماضي مع استمرار التوترات الجيوسياسية وتصدير شحنات قياسية.

ذكرت شركة إيكار للاستشارات الزراعية أن سعر القمح الروسي الذي يحتوي على بروتين بنسبة 12.5% المقرر توريده على أساس تسليم ظهر السفينة في بداية سبتمبر، بلغ 250 دولارًا للطن الأسبوع الماضي، ارتفاعًا من 248 دولارا في الأسبوع السابق له.

وكتبت شركة سوفيكون للاستشارات الزراعية، التي تركز أنشطتها على روسيا، في مذكرتها الأسبوعية "تنتشر أنباء على أن وزارة الزراعة الروسية تريد تعديل الحد الأدنى غير الرسمي لأسعار القمح إلى 260 دولارًا للطن على أساس تسليم ظهر السفينة".

وقالت سوفيكون إن إجمالي صادرات روسيا من القمح في أغسطس، تراوح بين 4.8 و5.1 مليون طن، مقارنة مع 3.5 مليون طن في أغسطس 2022، ومع متوسط 4.7 مليون طن لكل شهور أغسطس السابقة.

ونقلت سوفيكون عن بيانات صادرة عن الموانئ، أن روسيا صدرت 1.26 مليون طن من الحبوب الأسبوع الماضي، مقارنة مع 1.23 مليون طن في الأسبوع السابق له، منها 1.19 مليون طن من القمح.

وأضافت أن هذا هو أكبر عدد من شحنات القمح يجري تصديرها أسبوعيا منذ أغسطس 2021.

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