الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أشرف العشري: «العلمين الجديدة» جاهزة لاستقبال المؤتمرات الدولية والمحلية

أشرف العشري
أشرف العشري

قال الكاتب الصحفي أشرف العشري، إن مدينة العلمين الجديدة تلعب دوراً كبيراً في الارتقاء باسم الدولة المصرية، مُشيرًا إلى أن هذه المدينة ستكون بؤرة اهتمام المنطقة بالكامل، وستضاهي مكانتها مدينة شرم الشيخ دولياً وعربياً.

أهمية مدينة العلمين الجديدة


وأكد “العشري” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “إكسترا اليوم” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن مدينة العلمين لها مستقبل مشرق، وستكون عنصر جاذب على المستوى الدولي والإقليمي وسوف تغير من المستوى السياحي في منطقة البحر المتوسط لما بها من أنشطة مختلفة وجذابة.

استقبال المؤتمرات الدولية


وأضاف أن مدينة العلمين الجديدة مكان مناسب للغاية من أجل استقبال المؤتمرات الدولية والعربية، حيث يتوفر بها كافة المقومات التي تؤهلها لذلك.

واختتم:" مدينة العلمين بموقعها الفريد وبنيتها التحتية المُطورة أصبحت في مقدمة المدن المصرية المؤهلة لاستقبال المؤتمرات الدولية".

أشرف العشري رئيس تحرير الأهرام العلمين الجديدة اكسترا اليوم اكسترا نيوز

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