غياب سيلفا.. قائمة مان سيتي أمام إشبيلية في كأس السوبر الأوروبي

كشف الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن قائمة فريقه لمواجهة إشبيلية الإسباني، في بطولة كأس السوبر الأوروبي 2023.

موعد مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية في كأس السوبر الأوروبي والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة مان سيتي وإشبيلية في كأس السوبر الأوروبي، فتُقام يوم الأربعاء في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب كارايسكاكيس بمدينة بيرايوس اليونانية.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports Premium 1 HD.

قائمة مانشستر سيتي أمام إشبيلية في كأس السوبر الأوروبي

أما عن قائمة مانشستر سيتي أمام إشبيلية في كأس السوبر الأوروبي، فشهدت غياب البلجيكي كيفن دي بروين، البرتغاليين روبين دياز وبرناردو سيلفا للإصابة.

وجاءت قائمة مانشستر سيتي أمام إشبيلية في كأس السوبر الأوروبي كالآتي:

في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش - ستيفان أورتيجا مورينو - سكوت كارسون

خط الدفاع: كايل ووكر - جون ستونز - ناثان آكي - أيمريك لابورت - سيرجيو جوميز - جوسكو جفارديول - مانويل أكانجي - ريكو لويس

خط الوسط: كالفن فيليبس - ماتيو كوفاسيتش - رودريجو - ماكسيمو بيروني - أوسكار بوب - كول بالمر - جيمس ميكاتي

خط الهجوم: إيرلينج هالاند - جاك جيريليش - جوليان ألفاريز - فيل فودين

ويشارك مان سيتي في المباراة بصفته بطلًا لدوري أبطال أوروبا الموسم المنقضي، فيما يلعب إشبيلية بعد تتويجه ببطولة الدوري الأوروبي.

كان مانشستر سيتي قد استهل حملة الدفاع عن لقبه بطلًا لبطولة الدوري الإنجليزي بالفوز على مضيفه بيرنلي بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة الأولى للمسابقة.

أما إشبيلية فقد استهل موسمه بالخسارة أمام فالنسيا بهدفين مقابل هدف، في الجولة الأولى لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم “ لا ليجا”، موسم 2023-2024.