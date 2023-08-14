الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إسلام عفيفي: الإعلام الغربي فقد حياده تجاه القضية الفلسطينية

الكاتب الصحفي إسلام
الكاتب الصحفي إسلام عفيفي

قال الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، إن المجتمع الدولي منشغل بالعديد من الأزمات على رأسها الحرب الروسية الأوكرانية، وتدهور الوضع الاقتصادي العالمي مع ارتفاع مؤشرات التضخم، مُشيرًا إلى أن قمة العلمين جاءت في وقت عصيب، مما يؤكد محورية القضية الفلسطينية بالنسبة للمنطقة العربية.

مظاهر جرائم إسرائيل 

وأكد “عفيفي” خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الحكومة الإسرائيلية لا تحترم المعاهدات والقوانين الدولية على الإطلاق، حيث تواصل قوات الاحتلال عمليات التهجير والاستيطان وانتهاك المقدسات، السيطرة على المناطق الأثرية، ترهيب المواطنين وإجبارهم على ترك منازلهم.

وأضاف أن الإعلام الغربي يتعامل مع القضية الفلسطينية بعين واحدة، وهناك غياب كامل للحياد والموضوعية تجاه هذه القضية، حيث لا يتم النظر إلى الحديث الفلسطيني على الإطلاق.

غياب الموضوعية 

وتابع:" التغطية الإعلامية الأوروبية متحيذة بصورة واضحة للجميع، ولا يتم السماع سوى للجانب الإسرائيلي، وبالتالي سياسة الغرب الغير موضوعية خير داعم للجانب الإسرائيلي في الاستمرار لما يقوم به من أعمال ترهيب وتخريب بدولة فلسطيين دون وجه حق على الإطلاق".

واستطرد:" على المجتمع الدولى أن يقوم بمسئولياته تجاه القضايا الدولية وعلى رأسهم القضية الفلسطينية، حيث لا يطلب الشعب الفلسطيني سوى أن يعيش بسلام وأمان، ولهذا يجب أن يتم طرق كافة أبواب العالم الغربي مع الضغط من قبل الجامعة العربية لمحاولة لفت نظر المجتمع الدولي تجاه الحقوق الفلسطينية ".

إسلام عفيفي كاتب صحفي اكسترا نيوز القضية الفلسطينية القمة الثلاثية

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