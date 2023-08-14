حاكم هاواي يتوقع زيادة عدد ضحايا حرائق الغابات في الأيام المقبلة

قال حاكم هاواي جوش جرين، إن هناك توقعات قاتمة بوقوع المزيد من الضحايا، جراء أكثر حرائق الغابات دموية في الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن المستمرة على مدار 96 يوم، حتى الآن.

وقال جرين لشبكة سي بي اس نيوز إن من المتوقع سقوط المزيد من القتلى حتى الوقت الحالي، مشبهًا الوضع في هاواي بأنه كورة نار مشتعلة تأكل كل ما في طريقها.

بحسب جرين، فإن جميع سكان لاهاينا وهى بلدة تاريخية تحملت وطأة الحريق إما هربوا أو لقوا حتفهم في الحريق، لكن قد يستغرق الأمر 10 أيام حتى يتم تحديد عدد القتلى بالكامل حيث يمكن أن تجد أطقمها "10 إلى" 20 شخصًا في اليوم على الأرجح حتى ينتهون، مضيفاً: "نحن مستعدون للعديد من القصص المأساوية".

وارتفع عدد قتلى حرائق الغابات في هاواي إلى 53، وكانت مدينة لاهاينا الواقعة شمال ماوي هي الأشد تضررا ويقدر المحافظ أن 1700 مبنى على الأقل قد دمر بسبب النيران.