الإثنين 14 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حاكم هاواي يتوقع زيادة عدد ضحايا حرائق الغابات في الأيام المقبلة

حرائق الغابات
حرائق الغابات

قال حاكم هاواي جوش جرين، إن هناك توقعات قاتمة بوقوع المزيد من الضحايا، جراء أكثر حرائق الغابات دموية في الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن المستمرة على مدار 96 يوم، حتى الآن.

وقال جرين لشبكة سي بي اس نيوز إن من المتوقع سقوط المزيد من القتلى حتى الوقت الحالي، مشبهًا الوضع في هاواي بأنه كورة نار مشتعلة تأكل كل ما في طريقها.

بحسب جرين، فإن جميع سكان لاهاينا وهى بلدة تاريخية تحملت وطأة الحريق إما هربوا أو لقوا حتفهم في الحريق، لكن قد يستغرق الأمر 10 أيام حتى يتم تحديد عدد القتلى بالكامل حيث يمكن أن تجد أطقمها "10 إلى" 20 شخصًا في اليوم على الأرجح حتى ينتهون، مضيفاً: "نحن مستعدون للعديد من القصص المأساوية".

وارتفع عدد قتلى حرائق الغابات في هاواي إلى 53، وكانت مدينة لاهاينا الواقعة شمال ماوي هي الأشد تضررا ويقدر المحافظ أن 1700 مبنى على الأقل قد دمر بسبب النيران.

حاكم هاواي جوش جرين الضحايا حرائق الغابات الولايات المتحدة جميع سكان لاهاينا الحريق

الأكثر قراءة

قرار جديد من النيابة العامة بشأن أزمة الشحات والشيبى

"ولع فيهم قبل الفجر".. ننشر الصور الأولى لضحايا مذبحة عين شمس

الأرصاد تكشف لـ"الدستور" موعد انتهاء فصل الصيف رسميًا

مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة 2024 وقائمة المعتمد منها في مصر

مؤشرات تنسيق جامعة بني سويف الأهلية 2024 لجميع برامجها الدراسية

تدشين موقع إلكترونى لتلقى طلبات المصريين بالخارج لتسوية المواقف التجنيدية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

افتتاح مهيب لمسجد السيدة نفيسة «حبيبة المصريين»

د هند جاد

أنا مش شبهك

أحمد الصغير

عبدالمجيد محمود.. الشهيد هشام بركات.. ماهر فرغلى وحقيبة المستندات والوثائق السرية

محمود خليل

انتحار بـ«فص ألماس»

رشا عبدالمنعم

اطمئنوا المسرح المصرى بخير

وائل لطفي

ثمن الاستقلال

محمد العسيري

كتب الشوارع.. مين بيعلم مين؟

ماجد حبته

الرئيس وصندوقنا السيادى

صور

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

السعودية تفتح قنصلية فى القدس للسلطة الفلسطينية.. ما الأسباب؟ وكيف ردت إسرائيل؟

خطة حماس لاختطاف جندى إسرائيلى.. كيف أحبطها الشاباك؟

الدعوة المتأخرة: بايدن يدعو نتنياهو لزيارة البيت الأبيض الشهر المقبل.. ما الملفات؟