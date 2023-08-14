مراسلة «إكسترا نيوز»: قمة العلمين تأكيد للموقف العربي الداعم للقضيية الفلسطينية

قالت دانا مدحت، مراسلة “إكسترا نيوز”، إن انطلاق فعاليات قمة العلمين اليوم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك الأردن والرئيس الفلسطيني، انتهت إلى العديد من المخرجات والتوصيات، على رأسها ضرورة التعاون العربي الثلاثي تجاه القضايا الإقليمية وبخاصة القضية الفلسطينية.

قمة العلمين

وأكدت دانا مدحت، خلال مداخلة هاتفية لـ“إكسترا نيوز”، أن القمة الثلاثية أكدت على أهمية التزام إسرائيل بالمعاهدات الدولية القانونية والإنسانية، مع ضرورة وقف التصعيد المستمر تجاه الفلسطينيين، أي أنه يجب وقف إطلاق النيران والقنابل على مدن الضفة الغربية.

وأضافت أن هذه القمة الثلاثية تؤكد الموقف الداعم للقضيية الفلسطينية وحاولة استقرار فلسطين وتحقيق الحرية الكاملة لها بعد سنوات من العناء والمشقة على ايدي هذه الاحتلال الغاشم.

دعم القضية الفلسطينية

وأشارت إلى أن القضية الفلسطينية هي العامل الأساسي المسئول عن تحقيق السلام في المنطقة، حيث بدون استقرار فلسطين ستظل المنطقة العربية بالكامل يشوبها التوتر السياسي والأمني.

وتابعت:" قمة العلمين لم تكن الأولى من نوعها من قبل القادة الثلاثة تجاه القضية الفلسطينية، حيث تمثل القضية الفلسطينية بالنسبة للرئيس السيسي وملك الأردن أولوية كبيرة".

التعاون المصري الأردني



واستطردت:" القيادة السياسية الأردنية والمصرية يعلمان جيداً حجم التحديات التي يعاني منها الشعب الفلسطيني جراء الغارات التي تقوم بها إسرائيل بين الحين والآخر".

وذكرت، أن مصر استنكرت كافة الأعمال التي تقوم بها إسرائيل في القمة السابقة وأكدت على ضرورة الوصول لحل سلمي وذلك لأن استقرار المنطقة العربية مرتبط بفلسطين.