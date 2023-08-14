الإثنين 14 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

كنيسة الروم الملكيين تحتفل اليوم بعيد تقدمة العذراء

الروم الملكيين
الروم الملكيين

تحتفل كنيسة الروم الملكيين اليوم بعيد تقدمة العذراء، وعنه قالت الكنيسة إنه جاء في التقاليد القديمة أنه عندما حان الزمن وأراد المخلص أن ينقل والدته إليه، سبق وأعلمها قبل ثلاثة أيام بانتقالها من الحياة الأرضية إلى الحياة الأبدية السعيدة. فأسرعت العذراء مريم وصعدت إلى جبل الزيتون لتصلّي وتشكر الله. ثم عادت إلى منـزلها واعدّت ما يحتاج إليه لدفنها. وعلم الرسل بوحي الروح، فانتقلوا بصورة عجيـبة من أقاصي الأرض حيث كانوا، إلى أورشليم، إلى بيت مريم. ففسَّرت لهم ما دعى إلى هذا الانتقال السريع والعجيب، وعزَّتهم.

ثم رفعت يديها الطاهرتين إلى السماء وباركتهم وصلّت لأجل سلام العالم. وفاضت نفسها الفائقة القداسة والطاهرة بين يدي ابنها وربها. فحمل الرسل الجثمان الأقدس ودفنوه في الجسمانيّة. إلا إنهم بعد ذلك بثلاثة أيام، إذ اجتمعوا في محفل تعزية، ورفعوا الخبر ليكسروه باسم يسوع، ظهرت لهم والدة الإله وابتدرتهم بالسلام. فتيقنوا إذ ذاك إنها انتقلت إلى السماء بالنفس والجسد. عمّ عيد الانتقال الإمبراطورية البيزنطية بين سنتي 588 و602. والحبر الروماني البابا ثاوذورس الأول (642-649)، وكان قبلاً من الاكليروس الأورشليمي، أدخل هذا العيد إلى كنيسة روما.

الروم الملكيين الروم الملكيين الكاثوليك الروم الملكيين في مصر

الأكثر قراءة

"محدش يمسكني".. خلع ملابسه في الشارع وضرب مواطن بـ"شومة"

مؤشرات تنسيق جامعة بني سويف الأهلية 2024 لجميع برامجها الدراسية

"ولع فيهم قبل الفجر".. ننشر الصور الأولى لضحايا مذبحة عين شمس

دفتر أحوال "الداخلية": مصرع خط منفلوط.. غسيل أموال بـ35 مليون جنيه وحريق في نادي شهير

تدشين موقع إلكترونى لتلقى طلبات المصريين بالخارج لتسوية المواقف التجنيدية

لينك نتيجة الصف الثالث الاعدادي الدور الثاني 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«الشاهد».. وثيقة تاريخية ضد روايات فاسدة

وائل لطفي

حزب أصحاب المصلحة

ماجد حبته

الرئيس والملك وأبومازن

منى رجب

افتتاح مهيب لمسجد السيدة نفيسة «حبيبة المصريين»

د هند جاد

أنا مش شبهك

أحمد الصغير

عبدالمجيد محمود.. الشهيد هشام بركات.. ماهر فرغلى وحقيبة المستندات والوثائق السرية

محمود خليل

انتحار بـ«فص ألماس»

رشا عبدالمنعم

اطمئنوا المسرح المصرى بخير

صور

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يغلق مدخل سعير- بيت عينون شرق الخليل

السعودية تفتح قنصلية فى القدس للسلطة الفلسطينية.. ما الأسباب؟ وكيف ردت إسرائيل؟

خطة حماس لاختطاف جندى إسرائيلى.. كيف أحبطها الشاباك؟