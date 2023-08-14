انطلاق مؤتمر الإنجيلية "نحو سلام مجتمعي.. الدين ورسالة السلام".. اليوم

تنطلق مؤتمر منتدى حوار الثقافات للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، مساء اليوم فعاليات مؤتمر تحت عنوان “نحو سلام مجتمعي: الدين ورسالة السلام وتحقيق الاستقرار المجتمعي”، والذي يترأسه الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والذي يستمر على مدار يومين .

يشارك بالحضور في المؤتمر عدد من القيادات الدينية والشخصيات العامة وأبرزهم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والذي يلقي كلمة بعنوان ”الدين ورسالة السلام: دور الدين في صناعة السلام المحلي والدولي".

كما يشارك بالحضور في فعاليات المؤتمر العميد الدكتور خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

ويقوم بإدارة الجلسة الافتتاحية، الكاتب الصحفي حمدي رزق، بمشاركة عدد من الواعظات والقيادات الدينية الإسلامية والمسيحية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وتأسست الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية عام 1950م، والتي تسعى نحو تأكيد قيمة الحياة الإنسانية والارتقاء بنوعيتها، والعمل نحو تحقيق العدالة والمساواة ونشر الفكر المستنير، وتأكيد الأخلاقيات والقيم الإنسانية المشتركة التي تدعو إليها الأديان، وترسيخ مشاعر الولاء والانتماء، واحترام التعددية وقبول الآخر.

رسالتنا

كما تركز الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية على ضرورة تعزيز الحياة الكريمة، والعدالة، والعيش المشترك. مما يساهم في غرس الوعي الأخلاقي والروحي في المجتمع، وتعزيز الشعور بالانتماء، واحترام التنوع، وحل النزاعات، وتعزيز العدالة الاجتماعية للأفراد والمجتمعات.

قيمنا الرئيسية

وتلتزم بالقيم الدينية والإنسانية التي تعزز العدل والسلام. واحترام التعددية والتنوع، وتؤكد على ضرورة تشجيع الحفاظ على البيئة.، بشكل تعاوني وبالشراكة مع المؤسسات الحكومية الوطنية والمحلية ومع مؤسسات المجتمع المدني لمعالجة اهتمامات وحقوق المجتمع بشكل أفضل.تسعى الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية إلى الشفافية مع الشركاء والمنظمات المانحة

تعمل الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية على تمكين العمال والقادة من خلال تزويدهم بالمهارات العملية والتحليلية والإبداعية التي تمكنهم من تحقيق أهدافهم وغاياتهم.