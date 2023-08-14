الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدا استكمال محاكمة المتهم بقتل شاب في مشاجرة الوايلى

محكمة
محكمة

تستكمل  محكمة جنايات القاهرة، غدا  الثلاثاء، محاكمة عامل بتهمة قتل شحص بسبب خلافات قديمة بينهما .

كان تبلغ لقسم شرطة الوايلى بلاغًا من إحدى المستشفيات باستقبالها مواطن ، مصاب بجرح نافذ وتوفى متأثرًا بإصابته.

بالانتقال وسؤال والده قرر بحـدوث مشادة كلامية بين نجله وآخر يحمل جنسية إحدى الدول تطورت لتعدى الأخير على نجله بالضرب باستخدام سلاح أبيض، نتج عن ذلك إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه، وتبين أنه بائع "يحمل جنسية إحدى الدول"، وبحوزته السلاح المُستخدم فى ارتكاب الواقعة -سكين-.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهما فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

محكمة جنايات القاهرة عامل قتل شحص خلافات قديمة بينهما مشادة كلامية

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